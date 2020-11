Wismar

28 neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg am Mittwoch gemeldet. 27 konnten bis zum Abgabetermin an das Landesgesundheitsamt (Lagus) gemeldet werden. Inklusive Kontaktpersonen befindet sich derzeit eine Rekordzahl von mehr als 2200 Menschen in Quarantäne, 158 werden als Covid-19-positiv geführt.

Die Gesamtzahl an Infektionen seit Pandemiebeginn hat mit 508 am Mittwoch die 500er-Marke überschritten. 347 davon haben die Infektion überstanden und gelten als genesen. Die Inzidenz liegt nach Berechnung des Lagus bei 75,6. Nordwestmecklenburg bleibt somit Risikogebiet.

Erneut befanden sich mehr als die Hälfte der neu gemeldeten Fälle bereits als Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne.

Positive Testungen am Sana-Klinikum in Wismar

Aus dem Sana Klinikum in Wismar wurde dem Gesundheitsamt am Mittwoch ein weiterer positiver Befund bei einem Arzt gemeldet, dessen Fall nach erfolgter Kontaktermittlung aber an das Gesundheitsamt seines Heimatlandkreises abgegeben wurde. Ebenso wurde eine dritte Mitarbeiterin der Intensivstation positiv getestet. Die Klinikleitung lasse verstärkt sehr engmaschige Testungen durchführen, um eine weitere Ausbreitung einzudämmen.

Weitere Quarantäne-Anordnungen an Schulen und Kitas

Nach einem positiven Test bei einem Schüler am Berufsschulzentrum Nord am Standort Mozartstraße in Wismar müssen weitere Klassenstufen in Quarantäne. Es geht um die Kurse SGW 9.1. und SGW 9.2 mit insgesamt 33 Schülern. Der Schüler war zuletzt am 11. November in der Schule und hatte sich später wegen einer auftretenden Symptomatik testen lassen. Am 18. November folgte dann das positive Ergebnis. Die Quarantäne gilt zunächst bis 24. November. Bereits in der vergangenen Woche wurden Klassen der Berufsschule in Quarantäne geschickt.

In der Kita „Landmäuse“ in Upahl hatte das Gesundheitsamt am Montag nach der Infektion einer Erzieherin zunächst eine Quarantäne für alle Betreuungskräfte der Kita ausgesprochen, nicht aber für die Kinder. Nach einem positiven Test bei zwei weiteren Erzieherinnen musste nun aber doch eine Verfügung für alle Kinder der Kita ergehen. Sie gilt bis zum 27. November. Ebenfalls positiv getestet wurden die Mütter zweier Kita-Kinder, die ein Treffen in der Einrichtung hatten, sowie ein Kind von einer der beiden Mütter. Insgesamt handelt es sich also bislang um sechs positive Fälle.

Ebenfalls bis zum 27. November müssen alle 82 Schüler der Klassenstufe 8 und 9 der Regionalen Schule Neukloster in häusliche Quarantäne, hinzu kommen zehn Lehrkräfte. Grund ist ein positiver Test bei einer Schülerin.

Pflegeheim in Nisbill betroffen

Im Pflegeheim „Haus am Bibowsee“ wurden insgesamt acht Personen positiv getestet. Der Wohnbereich mit etwa 50 Bewohnern befindet sich bereits seit Dienstag in Quarantäne.

