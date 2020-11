Nordwestmecklenburg: Weitere Kinder wegen Corona in Quarantäne

Grevesmühlen

130 Schüler der Grundschule „ Heinrich Heine“ in Gadebusch sind wegen eines Coronafalls in häuslicher Quarantäne. Betroffen sind nach Auskunft des Landkreises die Klassen 1a bis 1d und 2a bis 2e sowie der Hort der Schule. „Die Schulleitung hat heute mit der Information der Eltern begonnen“, teilte der Landkreis am Sonntagnachmittag mit. Die Quarantäne gelte zunächst bis 4. Dezember.

Bereits am Sonnabend ordnete das Gesundheitsamt eine häusliche Quarantäne für die 18 Kinder der Krippengruppen eins und zwei der Kita „Am Burgsee in Gadebusch“ an. Betroffene sind auch vier Erzieherinnen. Nach den Kontaktermittlungen im Umfeld des infizierten Kindes musste die Quarantäne für die Grundschüler verhängt werden.

Nur zwei neue Covid-19-Fälle gemeldet

Am Sonntag meldete der Landkreis nur zwei neue Covid-19-Fälle. Die beiden Meldungen gingen bereits am späten Samstagabend beim Gesundheitsamt ein.

Bilanz des Landkreises am Sonntag: Derzeit sind 157 Menschen als Infizierte in Quarantäne. Das sind deutlich weniger als noch am Freitag, als das Gesundheitsamt 189 meldete. Die Gesamtzahl der Menschen in häuslicher Quarantäne ist ebenfalls gesunken: von 2150 am Freitag auf 1 950 am Sonntag. Am Donnerstag waren es noch 2400. Das sind 23 Prozent mehr als am Sonntag. Am Freitag musste keine neue Quarantäne-Anordnung für eine Schule oder Kita erlassen werden.

Unverändert ist dagegen die Zahl der Infizierten in Nordwestmecklenburg, die in einer Klinik behandelt werden müssen. Der Landkreis erklärte am Sonntag: „Weiterhin befinden sich zehn Menschen mit Covid-19 in einem Krankenhaus.“ Zwei Patienten müssen weiterhin beatmet werden.

