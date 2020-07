Wismar

Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten in Nordwestmecklenburg hat sich im Juni um 59 auf 5438 verringert. Vor einem Jahr gab es 903 Erwerbslose weniger. Die Arbeitslosenquote auf der Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt jetzt 6,6 Prozent, vor einem Jahr waren es 5,5 Prozent.

Im Jobcenter werden davon aktuell 3126 arbeitslose Frauen und Männer betreut, das sind 14 weniger als im Mai, aber 243 mehr als im Juni 2019. Im Vergleich der Personengruppen zeigt sich vor allem bei den 15- bis 25-Jährigen mit 28 Prozent ein deutlicher Anstieg der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr. Am geringsten ist er mit zwölf Prozent bei den über 50-jährigen Erwerbslosen.

Anzeige

375 Jugendliche noch ohne Lehrstelle

Die Arbeitsagentur hat aktuell 1477 Jobs in ihrem Bestand, das sind 28 weniger als im Mai. Die Arbeitgeber meldeten im Juni 215 neue Stellen. Vor einem Jahr waren es noch 94 mehr, das entspricht einem 30-prozentigen Rückgang.

Weitere OZ+ Artikel

Auf dem Ausbildungsmarkt geht sowohl die Zahl der Bewerber als auch die der Ausbildungsplätze im Vergleich zu den Vorjahren zurück. Mit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober waren bei der Arbeitsagentur 659 Bewerber gemeldet, von denen jetzt noch 375 keine Lehrstelle haben. Im Vergleich zum Juni 2019 sind das 25 Prozent mehr. Die Unternehmen in Nordwestmecklenburg bieten 853 Ausbildungsplätze an. Davon sind noch 441 nicht besetzt.

Jetzt jeden Donnerstag telefonische Berufsberatung

In dieser besonderen Situation will die Agentur für Arbeit in den kommenden Wochen verstärkt auf die jungen Menschen zugehen. „Bei Anruf Ausbildungsstelle!“ heißt die gestartete Kampagne. Im Juli und August hat die Schweriner Arbeitsagentur eine Telefon-Messe eingerichtet. Berufsberater vermitteln jeden Donnerstag in der Zeit von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter 0385 / 450 2000 Ausbildungsstellen und beraten zu Unterstützungsmöglichkeiten.

Von Haike Werfel