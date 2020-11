Wismar/Gägelow

Jedes Jahr im Herbst teilt der Tüv mit, wie die Fahrzeuge bei der Hauptuntersuchung abgeschnitten haben. Auch die Prüfstationen in Wismar und Gägelow haben jetzt neue Statistiken vorgelegt. Und die sehen recht gut aus. Demnach wurden an beiden Prüfstellen weniger Fahrzeuge als im Vorjahr mit erheblichen Mängeln registriert.

Rund 21 Prozent waren es in Wismar, 29 Prozent in Gägelow. Sie mussten unverzüglich repariert werden, bevor nach einer Nachprüfung die Tüv-Plakette auf das hintere Kennzeichen geklebt werden konnte. Absolut verkehrsunsicher war aber kein Auto.

Mehr als 79 Prozent aller Autos, die in Wismar unter die Lupe genommen wurden (in Gägelow: 70 Prozent), bekamen sofort eine neue Plakette. Bei mehr als 66 Prozent (in Gägelow: 58 Prozent) fanden sich sogar gar keine Mängel. Der durchschnittliche Pkw, der in Wismar geprüft wurde, war 9,2 Jahre alt (in Gägelow 10,8) und hatte mehr als 113 000 Kilometer auf dem Tacho (in Gägelow 131 000 km).

Beleuchtung oft defekt

Sebastian Gülzow, Leiter der Tüv-Station Wismar, weist darauf hin, dass vor Fahrtantritt immer kurz die Lampen gecheckt werden sollten. Licht und Elektrik liegen in der Statistik der Mängelgruppen weit vorn – obwohl die Kontrolle der Beleuchtungsanlage und deren Reparatur in der Regel relativ einfach zu bewerkstelligen sei. Weitere häufige Mängelgruppen sind „Achsen, Räder, Reifen“, „Umweltbelastung“ und „Bremse“.

Als das Auto mit den geringsten Mängeln im neuen Tüv-Report ist der Mercedes GLC, der auch die Kategorie SUV dominiert. In den einzelnen Fahrzeugklassen belegen die Siegerplätze: Mini: Opel Adam, Kleinwagen: Audi A1, Kompaktklasse: Hyundai i30, Mittelklasse: Opel Insignia, Van: Mercedes B-Klasse, Sportsvan. Als Mängelriesen finden sich Dacia Duster, VW Sharan, Dacia Logan und Renault Kangoo auf der Liste.

Aufgepasst: Wer noch mit einer blauen Plakette für 2020 unterwegs ist, sollte sich bald einen Termin bei seinem Tüv geben lassen. Mit dem bevorstehenden Jahreswechsel ändert sich die Farbe der Plaketten von Blau auf Gelb. So ist zum Beispiel für Ordnungshüter erkennbar, dass der Tüv-Termin überzogen wurde.

