Grevesmühlen

Ein Großteil der Haushalte in Nordwestmecklenburg heizt mit Gas. Werden sie das weiter tun können – trotz des Kriegs in der Ukraine und trotz der Überlegungen aufseiten der Europäischen Union, keine fossilen Brennstoffe vom Aggressor Russland mehr zu kaufen? Eines ist klar. Was auch immer passiert in den kommenden Wochen zwischen Deutschland und Russland: In der laufenden Heizperiode werden in Nordwestmecklenburg alle Haushalte mit ausreichend Gas versorgt.

Katy Jurkschat von den Stadtwerken Grevesmühlen verweist nach einer Anfrage auf Informationen der Fachverbände. So hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft für die Branche bekannt gegeben: Während der noch laufenden Heizsaison wird jeder Gas- und Fernwärmekunde eine warme Wohnung haben. So viel ist sicher.

Die Stadtwerke Grevesmühlen gehören zu den wichtigen Versorgern in Nordwestmecklenburg. Sie beliefern rund 4500 Kunden mit Gas. Es kommt nicht nur aus Russland, sondern auch aus anderen Staaten. Die Stadtwerke kaufen über einen Verbund mit anderen Unternehmen einen Mix unterschiedlicher Herkunft. Und das langfristig. Für 2022 haben sie bereits Gas beschafft – auch Teilmengen für 2023 und 2024. Für den kommenden Winter gilt dagegen nach Katy Jurkschats Auskunft deutschlandweit: „Wenn der Gashahn aus Russland zugedreht wird, haben alle Versorger ein Problem.“

Stadtwerke bereiten sich auf möglichen Gasmangel vor

Die Stadtwerke Grevesmühlen verweisen aber darauf, dass sich die Bundesregierung um Gas aus anderen Staaten bemüht. Die USA haben bereits zugesagt, zusätzliches Flüssiggas nach Europa zu liefern. Nach Angaben des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) ist es beim Gas möglich, bis Mitte 2024 weitgehend unabhängig vom Importen aus Russland zu werden. Ein vollständiges Embargo sei derzeit nicht möglich, denn „noch wären die ökonomischen und sozialen Folgen zu gravierend.“

Die Stadtwerke Grevesmühlen erläutern: „Für den Fall, dass es zu einer nationalen Gasknappheit kommt, hängt der Umfang der Maßnahmen davon ab, in welchem Ausmaß und über welchen Zeitraum diese ist.“ Die Stadtwerke würden sich vorsorglich darauf vorbereiten, sagt Katy Jurkschat. Das stadteigene Unternehmen führt zurzeit Gespräche mit Dienstleistern.

„Wenn der Gashahn aus Russland zugedreht wird, haben alle Versorger ein Problem“, sagt Katy Jurkschat, Stadtwerke Grevesmühlen. Quelle: Stadtwerke Grevesmühlen

Es geht auch um die Frage: Wen versorgen wir bei einem Gasmangel vorrangig, weil er im Sinne der öffentlichen Ordnung Wärme braucht? Das können soziale Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime sein, aber auch Krankenhäuser, Bäckereien und andere Betriebe der Ernährungswirtschaft. Haushaltskunden unterliegen einem besonderen Schutz. Sie werden nach Auskunft der Fachverbände vorrangig versorgt. So schreibt es der „nationale Notfallplan Gas“ vor.

Die Fernwärmeversorgung ist sicher

Keine Sorgen muss sich machen, wer in Grevesmühlen mit Fernwärme versorgt wird. Die Stadtwerke erklären: „Sie besteht größtenteils aus erneuerbaren Energien wie beispielsweise aus Abwärme des Zweckverbandes und der Biogasanlagen.“

Nahe Lubmin endet die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Durch sie fließt seit 2011 Erdgas aus Russland. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Neben den Stadtwerken Grevesmühlen gehört Eon zu den wichtigen Gasversorgern in Nordwestmecklenburg. Ein Unternehmenssprecher erklärt auf Anfrage: „Wir kaufen unser Erdgas vorausschauend ein. Dabei profitieren unsere Kunden von unserem breiten Zugang zu den europäischen Beschaffungsmärkten und einem diversifizierten Einkaufsportfolio mit unterschiedlichen Partnern.“ Das meiste Gas stamme von etablierten Anbietern, die über große Mengen verfügen.

Eon: Gas für 2022 weitgehend gesichert

„Die Gasmengen für das Jahr 2022 hat Eon für ihre Kunden in den europäischen Märkten fast vollständig abgesichert. Auch für das Jahr 2023 hat Eon bereits signifikante Mengen unter Vertrag“, erläutert der Unternehmenssprecher. Klar müsse aber auch sein: „Über Nacht wird es in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern nicht ohne russisches Erdgas gehen und auch das Gas, was wir an unsere Kunden verkaufen, ist zu einem Teil auch russisches Erdgas.“

Auf die Frage, wer bei Gasknappheit vorrangig beliefert wird, erwähnt das Unternehmen Sicherungsmechanismen, die dann greifen. Eon bestätigt: „In jedem Fall sind Haushaltkunden und Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser durch gesetzliche Bestimmungen besonders geschützt.“ Auch würden vertraglich geregelte Abschaltvereinbarungen mit der Industrie oder der Wechsel auf andere Energieträger die Nachfrage nach Erdgas drosseln.

Eon hält an seiner Beteiligung an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 fest. Durch die Doppelröhre strömt seit elf Jahren russisches Gas. Die Pipeline Nord Stream 2 geht dagegen in absehbarer Zeit nicht in Betrieb.

Von Jürgen Lenz