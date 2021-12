Grevesmühlen

E-Mail-Adressen, Bankverbindungen, Informationen über Gewerbe- und Grundsteuern, ja sogar Fotos und Fingerabdrücke: Diese Daten von Bürgern haben öffentliche Verwaltungen in Nordwestmecklenburg. „Es gibt kaum Vorgänge in der Verwaltung, die nicht personenbezogen sind“, erklärt Klaus-Peter Horstmann. Er ist im Amt Schönberger Land zuständig für Datensicherheit und IT-Beschaffung. Horstmann sagt: „Die Situation wird immer gefährlicher.“

Kriminelle bedrohen immer häufiger die Sicherheit von Daten in Unternehmen, Privathaushalten und Verwaltungen. Aus dem Rathaus in Grevesmühlen heißt es: „Wir gehen davon aus, dass die Bedrohungslage stetig zunimmt und damit auch der Aufwand für Gegenmaßnahmen.“

Laut eines aktuellen Berichts des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ist die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland im vorigen Jahr deutlich gewachsen. Die aktuelle Lage wird als „angespannt bis kritisch“ eingeschätzt.

Kontaktdaten in Grevesmühlener Verwaltung abgegriffen

Im Herbst legte der Hackerangriff auf einen IT-Dienstleister die digitalen Netze der Verwaltungen von Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim lahm. Von Unternehmen fordern Computerhacker in solchen Fällen meist Geld. Erst wenn sie es bekommen, geben sie die Systeme wieder frei.

Das ist den Verwaltungen in Grevesmühlen und Schönberg noch nicht passiert. Im März dieses Jahres wurden jedoch vom E-Mail-Server der Verwaltungsgemeinschaft in Grevesmühlen „einzelne Kontaktdaten abgegriffen“, heißt es auf Anfrage. Die Verwaltung erklärt: „Unsere internen Systeme wurden von Experten überprüft und ausgeschlossen, dass diese betroffen waren. Es gab somit auch keine weiteren Folgen und Einschränkungen auf die Arbeitsabläufe der Verwaltung.“ Weitere Daten von Bürgern seien nicht abgegriffen worden.

Angriff auf die Amtsverwaltung Schönberger Land

Einen Angriff auf die Sicherheit des Datennetzes gab es auch schon in der Amtsverwaltung Schönberger Land. „Ja, wir haben schon einmal einen Vorfall gehabt“, berichtet Klaus-Peter Horstmann. „Er ist aber abgewehrt worden. Wir haben zunächst die Systeme heruntergefahren und dann den Schadcode beseitigt.“ Das dauerte rund 24 Stunden.

Klaus-Peter Horstmann (60) ist im Amt Schönberger Land zuständig für Datensicherheit und IT-Beschaffung. Quelle: Jürgen Lenz

Die Kreisverwaltung von Nordwestmecklenburg antwortet auf die Frage, ob es auch bei ihr bereits Angriffe gegeben hat und ob Daten von Bürgern abgegriffen wurden, weniger offen: „Über diese sicherheitsrelevanten Sachlagen können wir keine detaillierte Auskunft geben.“ Daten von Bürgern seien bisher nicht abgegriffen worden. Das müsste dem Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit gemeldet werden.

Landesbeauftragter für Datenschutz sieht Nachholbedarf

Seit 2016 ist das Heinz Müller. Er sagt, was die Sicherheit von Daten angeht: „In einigen Verwaltungen gibt es noch Nachholbedarf.“ Die steigende Gefahr werde aber nach seiner Einschätzung überall erkannt.

Günter Roggensack aus Bernstorf bei Grevesmühlen führt das Unternehmen Cyber-Investigate. Quelle: Jürgen Lenz

Lob kommt vom Experten Günter Roggensack, Geschäftsführer des Unternehmens Cyber-Investigate mit Hauptsitz in Bernstorf bei Grevesmühlen. Zu den Kunden gehören neben Unternehmen und Klinken auch zahlreiche öffentliche Verwaltungen und Stadtwerke. Günter Roggensack sagt: „Vor Ort wird sich viel Mühe gegeben.“ Der Staat sei verpflichtet, die Sicherheit von Daten vor Angriffen zu gewährleisten.

Dabei helfen Roggensack und seine Mitarbeiter mit Hilfe sogenannter Penetrationstests. Sie zeigen Sicherheitslöcher auf. Danach informieren die professionellen Hacker, wie die Lücken geschlossen werden können. Wenn eine Verwaltung Opfer eines Angriffs geworden ist, berät Cyber-Investigate sie ebenfalls – damit sie sicher und schnell wieder voll arbeitsfähig wird.

Was unternimmt die Verwaltung in Grevesmühlen gegen mögliche Hackerangriffe? „Wir haben die dafür erforderlichen personellen, organisatorischen und technischen Maßnahmen nach dem Stand der Technik umgesetzt und überprüfen diese stetig“, antwortet Pressesprecherin Tina-Sophie Schulz. Die Sohnix AG unterstützt die Verwaltung bei der IT-Sicherheit. Waren Hackerangriffe andernorts in Mecklenburg Anlass, das Thema IT-Sicherheit noch einmal zu besprechen? „Ja, wir haben in unserer Lenkungsgruppe für besondere Ereignisse mögliche Abläufe bei Vorfällen wie diesen in unserer Verwaltung nochmals im Detail definiert.“

Mehr Geld für die Datensicherheit?

Die Kreisverwaltung stellt einen zusätzliche Mitarbeiter ein, der für die IT-Sicherheit zuständig sein wird. Pressesprecher Christoph Wohlleben erklärt außerdem: „Es wird auch die Erhöhung der finanziellen Mittel geprüft.“

Klaus-Peter Horstmann vom Amt Schönberger Land sagt: „Wir haben überlegt, zusätzliche Tools zu beschaffen. Das wird Gegenstand der Haushaltsberatungen sein.“ Erreicht werden soll unter anderem eine bessere Überwachung des E-Mail-Verkehrs hinsichtlich möglicher Sicherheitsrisiken. Bereits im Einsatz sind diverse E-Mail-Filter, eine Firewall und ein Contentfilter. Ein Geo-IP-Filter blockt verdächtige Aktivitäten aus Russland und China. Von dort aus versuchen Kriminelle und staatliche Institutionen immer wieder, den Zugriff auf sensible Daten in Deutschland zu bekommen oder IT-Netze zu sabotieren.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schulungen und Dienstanweisungen zur IT-Sicherheit gibt es in allen drei Verwaltungen. Klaus-Peter Horstmann nennt einen Grund: „Eine große Fehlerquelle ist der Mensch.“

Von Jürgen Lenz