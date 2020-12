Nordwestmecklenburg: Wintereinbruch bringt Glätteunfälle

Grevesmühlen

Ein Hauch von Winter ist am Dienstag über den Landkreis geweht und hat am Morgen eine weiße Landschaft präsentiert. Der Questiner Wald bot sich für einen Schneespaziergang an.

Während einige die weiße Winterlandschaft genießen konnten, weil sie zwischen Weihnachten und Silvester Urlaub oder Ferien haben, mussten andere am Morgen auf die Straßen – und die waren stellenweise ziemlich glatt.

Kurz vor Jahresende gab es einen kleinen Wintereinbruch mit etwas Schnee. Ein Spaziergänger geht mit seinem Hund durch den Questiner Wald. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Lkw-Fahrer rammt Verkehrsschild

Gegen 6.20 Uhr hatte ein 29-jähriger Fahrer eines Lkw auf der Bundesstraße 104 zwischen Selmsdorf und Schönberg die Gewalt über sein Fahrzeug verloren, weil er offenbar zu schnell unterwegs war. Er kam von der Straße ab und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, es entstand aber ein geschätzter Sachschaden von 5000 Euro. Außerdem musste der Lastwagen abgeschleppt werden.

Zu schnell von der Straße gerutscht

Noch etwas früher gegen 4.30 Uhr hatte ein 21-jähriger Opelfahrer auf der Landesstraße 10 bei Züsow die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Auch er war offenbar bei der Glätte zu schnell gefahren und von der Straße abgekommen. Auch das Auto musste abgeschleppt werden, der Fahrer blieb unverletzt.

Auch im Landkreis Rostock führte der kurzzeitige Wintereinbruch zu Verkehrsunfällen. In der Nacht zu Mittwoch rechnen Meteorologen erneut mit dicken Wolken. Es kann zu Schneeregen kommen. Die Temperaturen sinken auf bis zu -1Grad. Örtlich kann es also wieder glatt werden.

Von Malte Behnk