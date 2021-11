Nordwestmecklenburg: Wochen-Höchstwert bei Corona-Neuinfektionen

Wismar

Am Samstag wurden in Nordwestmecklenburg 18 Neuinfektionen gemeldet, am Sonntag fünf weitere und am Montag vier. Die Hospitalisierungsinzidenz im Kreis liegt bei 1,9, die Infektionsinzidenz bei 110,8 und die ITS-Auslastung beträgt 1,3 Prozent. In der risikogewichteten Stufenkarte des Landes steht Nordwestmecklenburg weiterhin auf Stufe gelb.

In der vergangenen Woche hat es einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen seit langem in Nordwestmecklenburg gegeben. Insgesamt wurden 173 Fälle in sieben Tagen gemeldet. Nach den Amtsbereichen teilt sich das wie folgt auf: Ganz oben in der Statistik steht wie seit Wochen wieder Wismar, die bevölkerungsreichste Stadt des Kreises. Dort sind 72 Fälle registriert worden, dahinter folgen Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen mit 24, das Schönberger Land mit 16, Neukloster-Warin 13 und das Amt Lützow-Lübstorf mit zwölf Neuinfektionen. Einstellig geblieben sind das Amt Neuburg (6), die Insel Poel (2), das Amt Klützer Winkel (5), die Stadt Grevesmühlen (6), Grevesmühlen-Land (8), Gadebusch (4) und Rehna (5)

Impfangebote

Das Land MV hat auf seinem Corona-Infoportal eine landesweite Übersicht über Impfangebote in Impfstützpunkten durch mobile Teams eingestellt, zu finden unter: https://www.mv-corona.de/impfaktion. In Nordwestmecklenburg wird Dienstag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr an der Hochschule Wismar, Haus 18 (Campusmitte) mit Biontech/Pfizer sowie Johnson & Johnson geimpft. Die Zweitimpfungen mit Moderna finden immer donnerstags statt.

In der Stadthalle Neukloster können Impfwillige immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr vorbeikommen. Dort wird Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson verabreicht. Beide Stoffe werden auch mittwochs im Foyer der Mehrzweckhalle Grevesmühlen (Ploggenseering 63) von 10 bis 18 Uhr verimpft.

Von OZ