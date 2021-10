Grevesmühlen

Jetzt heißt es hoffen, dass das Herbstwetter am Wochenende mitspielt. Es sind nämlich einige Veranstaltungen unter freiem Himmel geplant. So verzaubern Feen, Faune und Fabelwesen am Sonnabend, dem 9. Oktober, die Besucher im Kurpark des Ostseebads Boltenhagen. Ab 17 Uhr sind verwunschene Kreaturen dort unterwegs und erzählen von Fantasiewelten. Alle Wesen (Künstler) werden vom Bodypainting-WM-Team Claudia Krämer und Enrico Lein mit Masken ausgestattet und geschminkt.

Gegen 21 Uhr endet das bunte Treiben mit einer Feuershow. Highlight in diesem Jahr sind ein beleuchtetes Klavier auf dem Dach der Wandelgänge in einem Wohnzimmer mit Stehlampe, Tisch, Sessel, Teppich und Zimmerpflanze sowie eine Seiltanz-Kreation eines internationalen Teams aus Pisa, Buenos Aires und Lübeck, die auf spinnennetzartig durch den Kurpark gespannten Seilen tanzen und balancieren. Coronabedingt muss das Kinderschminken leider ausfallen. Alle Akteure freuen sich sehr, wenn die kleinen Besucher bereits als Elfen, Feen oder kleine Fabelwesen geschminkt kommen.

Filmgespräch mit Regisseur Falk Schuster in Schloss Bothmer

Bereits am Freitag, 8. Oktober, spricht Regisseur Frank Schuster in Schloss Bothmer über seine Arbeit zu dem Film „Die Weite suchen“, den er 2015 im Klützer Winkel gedreht hat. Der Film wird um 18 Uhr im Medienraum von Schloss Bothmer gezeigt. Falk Schuster und Moderator Jens-Hagen Schwadt sprechen über den (autobiografischen) Film, präsentieren dazu ein Making-of und freuen sich über den Austausch mit dem Publikum. Aufgrund der begrenzten Personenzahl ist eine Anmeldung unter Tel. 03 85 / 58 84 15 10 oder schloss-bothmer@mv-schloesser.de erforderlich.

Quelle: Malte Behnk, Lorenz Lenk

Drachenfest an Zierows Naturstrand

Am Sonntag, 10. Oktober, ab 11 Uhr fliegen die Drachen über Zierows Strand. Jeder kann seinen eigenen Drachen steigen lassen oder zuschauen, wie professionelle Drachenflieger ihre außergewöhnlichen und fantasievollen Flugobjekte am Himmel aufsteigen lassen und es Bonbons vom Himmel regnet. Kinder können gegen Gebühr ihre eigenen Drachen „mit Fluggarantie“ unter Anleitung bauen und aufsteigen lassen. Fertige Drachen stehen auch zum Kauf zur Verfügung. Der Eintritt ist kostenfrei.

Fotosafari an der Küste

Am Sonnabend, 9. Oktober, erkundet der Naturfotograf Martin Schröder ab 15.30 Uhr mit einer Gruppe den Strand von Groß Schwansee. Unter fachkundiger Anleitung zu Kameraeinstellung und Bildgestaltung machen die Teilnehmer mit Kamera oder Handy Fotos von Flora und Fauna. Teilnahmegebühr: 10,00 Euro. Anmeldungen unter Tel. 03 88 27 / 88 91 69 oder per Mail an naturstation@web.de.

