Nordwestmecklenburg: Zentrales Konto für Spenden zur Ukraine-Hilfe

Boltenhagen/Grevesmühlen

Die Spendenbereitschaft der Menschen in Nordwestmecklenburg für die Opfer des Krieges in der Ukraine ist groß. Viele Transporter, Lastwagen und Busse mit Sachspenden sind bereits zur ukrainischen Grenze gefahren und weitere sind unterwegs. Aber auch Geld wird gespendet, damit zum Beispiel Medikamente gekauft oder schlicht die Fahrzeuge für die Fahrten betankt werden können.

Zentrales Konto mit Spendenquittung

Die Kurverwaltung des Ostseebades Boltenhagen hat daher jetzt ein zentrales Konto für Geldspenden eingerichtet, mit denen Menschen aus der Ukraine geholfen werden soll. „Wir wollen die Helfer und Geflüchteten unterstützen“, sagt Kurdirektor Martin Burtzlaff. „Das gespendete Geld wird von uns regelmäßig an den Landkreis Nordwestmecklenburg und das DRK übergeben, um dort eingesetzt zu werden, wo es benötigt wird.“ Auf Wunsch werden von der Kurverwaltung Spendenbelege ausgestellt.

Wer spenden möchte, bitte unter dem Stichwort „Hilfe Ukraine“ auf die folgende Bankverbindung:

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest, IBAN: DE39 1405 1000 1000 0347 51, BIC: NOLADE21 WIS

54 Frauen und Kinder sicher untergebracht

Im Ferienhof in Klütz und in weiteren Ferienwohnungen, die die Vermittlung Ossebo nutzen kann, sind inzwischen 54 Kinder und Frauen untergebracht. „Die Bewohner aus dem Klützer Winkel unterstützen die Aktion, wo sie können“, sagt Ossebo-Chef Heiko Subat, der die „Ukrainehilfe Nordwestmecklenburg“ mit anderen Unternehmern wie Pflegedienstbetreiber Thomas Moll und Steve Stachow vom Kfz-Service Soost organisiert. „Privatleute bringen Essen, die Landschlachterei hat Wurst geliefert, der Bäcker bringt Brötchen“, sagt Subat erfreut.

Viel Hilfe aus der Bevölkerung

Der größte Aufwand für die Helfer und die in Klütz untergebrachten Frauen und Kinder ist derzeit die Bürokratie bei der Registrierung. „Wir machen jetzt Termine für fünf oder sechs Personen. Dann klappt das besser“, hofft Subat. Den hier angekommenen Frauen und Kinder sei es jetzt am wichtigsten, Beschäftigung zu haben. „Daher organisieren sie sich in Klütz größtenteils selbst. Es wird ständig gekocht und gebacken“, sagt Heiko Subat. Zudem wurden von der Kurverwaltung aus Boltenhagen und vom Baumarkt aus Klütz Spielzeug und Spielgeräte gespendet.

Die Helfer, die erst vor wenigen Tagen von einer weiteren Hilfslieferung zurückgekommen sind und weitere 22 Frauen und Kinder mitgebracht haben, sammeln aber weiter Spenden. „An der polnischen Grenze zur Ukraine wird gerade ganz viel benötigt, wie Kindernahrung, Kinderkleidung, Windeln, Feuchttücher. Dort kommen immer mehr Menschen an“, sagt Heiko Subat.

Von Malte Behnk