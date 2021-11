Die Woche im Blick - Am ersten Advent: So ist die Corona-Lage in Nordwestmecklenburg

Kaum ein Thema in dieser Woche hat die OZ-Leser in Nordwestmecklenburg mehr beschäftigt als die neuen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Dass in Grevesmühlens Krankenhaus alle Intensivbetten belegt sind, erschüttert viele. Auch die Schlangen an den wenigen Teststationen werden immer länger.