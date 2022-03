Gut einhundert Flüchtlinge, vor allem Frauen und Kinder, haben Zuflucht in einem Hotel in Groß Strömkendorf gefunden. Simone Oldenburg, stellvertretende Ministerpräsidentin von MV, besuchte sie am Mittwoch. Sie sicherte zu, dass die Kinder in die Kita und Schule gehen können.