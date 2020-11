Nordwestmecklenburg hat mit Abstand höchsten Inzidenzwert in MV

Wismar

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg hat am Sonntag ledigleich zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Die seien am späten Samstagabend eingegangen. Am Sonnabend meldete die Behörde 17 positive Testergebnisse. Derzeit sind 157 Menschen als infiziert in Quarantäne, die Gesamtzahl der Menschen in häuslicher Quarantäne sank auf 1950. Weiterhin befinden sich zehn Menschen mit Covid-19 im Krankenhaus, von denen zwei beatmet werden.

Während die bundesweite Inzidenz zurzeit bei rund 140 liegt, stieg sie in Nordwestmecklenburg ebenfalls wieder leicht an. Das Landesgesundheitsamt meldet eine Inzidenz von 86,4 für den Nordwestkreis – der derzeit höchste Wert in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Der Wert bildet die Fälle pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen ab. Bei einem Wert von über 50 gilt ein Landkreis als Risikogebiet.

Drei Klinik-Mitarbeiter positiv getestet

Anders als an in den letzten Tagen, seien laut Gesundheitsamt nicht der überwiegende Anteil der Neuinfizierten Kontaktpersonen der Kategorie 1, die mit einer bereits infizierten Person in Quarantäne waren, sondern neues Fallgeschehen, das neue Kontaktnachverfolgungen nach sich zieht.

Bereits am Sonnabend meldete das Gesundheitsamt aus Wismar, dass drei weitere Mitarbeiter des Sana-Klinikum in Wismar positiv auf das Coronavirus getestet wurden, darunter ein Arzt. Die Klinik hatte bis Freitag bereits insgesamt zehn positiv getestete Mitarbeiter gemeldet. In der kommenden Woche will die Klinik laut Geschäftsführer Michael Jürgensen allen 1000 Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Verpflichtend seien die Tests aber nur für die Risikobereiche des Klinikums – Notaufnahme, Intensivstation und Covid-19-Station.

Lehrer in Bad Kleinen positiv getestet

Ein positiver Test bei einem Lehrer der Regionalen Schule Bad Kleinen habe nach einer ersten Analyse des Falls zunächst nicht zu weiteren Quarantäne-Maßnahmen an der Schule geführt.

18 Kita-Kinder und 130 Schüler in Gadebusch in Quarantäne

Ein positiver Test bei einem Kind in Gadebusch führte zu einer Quarantäne für derzeit 18 Kinder und vier Erzieher der Kita „Am Burgsee“ in Gadebusch. Die betroffenen Eltern werden am Wochenende zunächst über die Kitaleitung informiert. Aus dem Umfeld des infizierten Kindes ergebe sich laut Gesundheitsamt zudem die Notwendigkeit einer häuslichen Quarantäne für rund 130 Kinder der Grundschule „Heinrich Heine“ in Gadebusch.

Von Michaela Krohn