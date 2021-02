Landratswahl am 25. April - Fraktionen in NWM im Wahlkampfmodus: So abenteuerlich sind die Forderungen

Die Fraktionen des Kreistages von Nordwestmecklenburg sind mitten im Wahlkampf. Zur vorletzten Sitzung des Gremiums bringen sie teils abenteuerliche Anträge ein. Die Christdemokraten setzen auch auf Dauerthemen wie marode Straßen.