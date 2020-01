Nordwestmecklenburg in Berlin: Mit Häppchen, Holz und Han Solo zur Grünen Woche

Wismar/Berlin

Fischklopse, Bismarck-Spieße, Grillsaucen, Gewürzmischungen und noch ein paar bislang geheime Happen haben Nordwestmecklenburger Küchenchefs im Gepäck, wenn sie sich erneut zusammen mit dem Landkreis bei der Grünen Woche in Berlin präsentieren wollen. Mit dabei sind auch Möbeldesigner. Zudem wird auch das neue Star-Wars-Museum aus Dassow in Berlin vertreten sein. Fünf Unternehmen aus Nordwestmecklenburg reisen Ende nächster Woche nach Berlin. Die Kreisverwaltung wünscht sich jedoch auch, dass es künftig mehr werden.

Wismarer Köche präsentieren Klassiker von der Ostsee

Mit dabei ist in diesem Jahr erneut der Köcheclub Wismar. Ohne Umschweife erklärt Anne Wirth: „Bei uns werden Heringe gebraten.“ Und das nicht zu knapp. Hunderte Kilo Hering werden am Stand des Köcheclubs für die Messebesucher zubereitet. „Wir werden immer gefunden“, weiß Anne Wirth. Denn der Duft von frisch gebratenem Hering liegt an ihrem Stand dauerhaft in der Luft. Vor Ort wird sich abgewechselt. Verschiedene Wismarer Gastronomen entsenden jeweils für ein paar Tage ihre Köche nach Berlin. Generell sagt Anne Wirth vom Köcheclub: „Das ist für uns eine tolle Werbemaßnahme für die Heringstage, die im März in Wismar stattfinden.“

Gastronomin: Vermarktung der Region besonders wichtig

Auf 14 Jahre Erfahrung bei der Grünen Woche kann die Wismarerin Gisela Schadwinkel zurückblicken. Sie wird mit ihrem Restaurant „Seeperle“ wieder in Berlin dabei sein. In diesem Jahr stehen Spezialitäten, wie Fischklopse, Bismarck-Spieße oder eine eigens kreierte Version von Flammlachs, auf der Karte am Messestand. Gastronomin Gisela Schadwinkel weiß aber: „Es ist vor allem wichtig, dass wir uns gemeinsam als Region vermarkten.“

Der Köcheclub Wismar bei der Grünen Woche 2019 Quelle: Landkreis Nordwestmecklenburg

Dass die Region nicht nur auf Fisch, sondern auch auf Fleisch setzt, will Michael Schaake vom Hof Silberkuhle in Upahl mit seiner Produktlinie „Doc Smoke BBQ“ zeigen. Der Nordwestmecklenburger hat sich mit seiner Firma vor allem auf Grillsaucen, Fruchtaufstriche und Gewürzmischungen spezialisiert, nach eigenen Angaben aus 100 Prozent natürlichen Zutaten. Für ihn sei die Messe ein idealer Ort, um neue Produkte zu testen. „Dort bekomme ich ein direktes Feedback von den Besuchern. Das ist für mich ein kostenloses Versuchslabor“, sagt Schaake, der zum dritten Mal mit nach Berlin fahren wird.

Sternenkrieger aus Nordwestmecklenburg zu Gast in Berlin

Auch Kristina und Torsten Goertz werden ihr Unternehmen bereits zum dritten Mal bei der Messe vertreten. Die Goertz Möbelmanufaktur aus Wismar will dort vor allem Wohnaccessoires zeigen. Die großen Möbel wären etwas unpraktisch zum Ausstellen. „Unsere Holzuhren mit Wismar-Motiven kommen aber sehr gut an“, weiß Kristina Goertz. Von ihnen gebe es verschiedene Größen. Zudem zeigen die Wismarer in Berlin weitere verschiedene Einrichtungsgegenstände, wie Eierbecher, Herzen, Vögel oder andere Dekoration – alles aus Holz.

Grüne Woche in Berlin Die Internationale Grüne Woche gehört zu den weltweit wichtigsten Messen für Ernährungswirtschaft, Landwirtschaft und Gartenbau. Sie findet vom 17. bis 26. Januar zum 85. Mal statt. Besucher finden alle Aussteller aus dem Landkreis Nordwestmecklenburg zusammen mit allen anderen Ständen aus Mecklenburg-Vorpommern in Halle 5.2.

Für einen ganz anderen Hingucker wird an einem Tag der Messe Marc Langrock sorgen. Er bringt am Sonnabend, 18. Januar, seine galaktischen Freunde mit nach Berlin. Seit vergangenem Jahr betreibt er das Star-Wars-Fan-Projekt „Outpost One“ in Dassow – ein Museum, das die 29 Sets der ersten Star-Wars-Trilogie zeigt. „Wir wollen zeigen, wozu Star-Wars-Fans in der Lage sind. Alle Exponate sind selbst gebaut“, erklärt Langrock. Begonnen habe alles mit der eigenen privaten Sammlung. Inzwischen gebe es ein weltweites Netzwerk von Fans der Sternenkrieg-Saga, die sich beteiligen. Der Beweis: Nordwestmecklenburg ist in der Welt bekannt – zumindest zwischen Todesstern und Alderaan. Mitnehmen zur Messe möchte Marc Langrock ebenfalls eher die kleineren Ausstellungsstücke, wie einen Nachbau des Druiden BB-8 – bekannt aus der neuesten Trilogie. Ob auch beliebte Filmhelden, wie Han Solo oder Prinzessin Leah, zu sehen sein werden, ließ Langrock offen.

Landrätin: Würden uns über mehr Aussteller aus Nordwestmecklenburg freuen

Zusammen mit diesen fünf Ausstellern will sich der Landkreis bei der wichtigen Messe in Berlin präsentieren. „Wir würden uns aber durchaus freuen, wenn sich weitere Aussteller bei uns bewerben würden“, betont Landrätin Kerstin Weiss ( SPD). Der Kreis hat für jede Grüne Woche 10 000 Euro eingeplant, mit denen Aussteller aus der Region bei der Standmiete unterstützt werden können. „ Nordwestmecklenburg hat einiges in den Bereichen Ernährung und Tourismus vorzuweisen und wir wollen präsenter dabei sein“, sagt Kerstin Weiss. Sie freue sich darauf, die Stände vor Ort mit einer kleinen Delegation von Kreistagsmitgliedern zu besuchen.

Mehr lesen:

Dassower Außenposten lockt Star-Wars-Fans aus aller Welt an

So gelingt die Ernährungsumstellung

Von Michaela Krohn