Die Zahlen sind dramatisch: Allein 1454 Firmen aus Nordwestmecklenburg haben seit beginn der Corona-Krise in Nordwestmecklenburg Kurzarbeitergeld beantragt. Mehr als 5000 mit insgesamt rund 50 000 Mitarbeitern waren es in Westmecklenburg seit dem Frühjahr nach Angaben der Arbeitsagentur in Schwerin. Wie Martin Kopp, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft des Landkreises erklärte, sei jeder dritte Arbeitnehmer in der Region von Kurzarbeit betroffen.

Besonders die Dienstleistungsbranche sowie das verarbeitende Gewerbe habe die Krise hart getroffen. Die Arbeitslosenquote betrug Ende September in Nordwestmecklenburg 6,4 Prozent, die Angestellten, die sich in Kurzarbeit befinden, fließen in diese Statistik nicht ein. Vor allem die Werft in Wismar mit ihren zahlreichen Zulieferbetrieben treibe die Zahlen in Sachen Kurzarbeit nach oben.

Jeder vierte Arbeitsplatz in Gefahr

Andere Branchen wiederum profitieren von der Situation. Lebensmittelbetriebe wie Arla in Upahl mussten die Produktion sogar teilweise hochfahren, um die steigende Nachfrage zu decken. Auch das Baugewerbe hat laut aktuellen Umfragen die Krise nicht nur gut überstanden, die Unternehmen blicken auch zuversichtlich in die Zukunft. Fast 80 Prozent der befragten Bauunternehmen hätten ihre Wirtschaftslage und die Aussichten als gut bezeichnet. Baustoffhändler beispielsweise verzeichnen seit Monaten eine steigende Nachfrage.

Martin Kopp, Wirtschaftsförderung: „Wenn wir uns andere Länder anschauen, in denen es solche Hilfsmittel für die Wirtschaft nicht gibt, dann sehen wir, wie dort die Arbeitslosigkeit gefährliche Ausmaße annimmt.“ Quelle: Archiv

Doch Martin Kopp warnt vor der Entwicklung. Sollte die Krise nicht bald abgewendet werden können, würden laut Prognosen zahlreiche Arbeitsplätze gefährdet. „Jeder vierte Arbeitsplatz steht dann auf der Kippe“, erklärte auf einem Treffen von Firmenvertretern und Mitgliedern des Unternehmerverbandes Norddeutschland, dem etwa 720 Mitglieder angehören.

Wirtschaftsförderung hat personell nachgerüstet

Dass die Bundesregierung die Regelung für die Kurzarbeit bis ins kommende Jahr verlängert hat, hält Martin Kopp nicht nur für eine richtige Entscheidung, sondern auch für beispielgebend. „Wenn wir uns andere Länder anschauen, in denen es solche Hilfsmittel für die Wirtschaft nicht gibt, dann sehen wir, wie dort die Arbeitslosigkeit gefährliche Ausmaße annimmt.“ Dabei sei Kurzarbeit nicht das einzige Mittel, das Unternehmen dabei helfe, durch die Krise zu kommen. Zahlreiche andere Fördermöglichkeiten halten Land und Bund bereit. Welche das sind, erfahren die Unternehmer unter anderem an der Hotline der WFG.

Wie der Geschäftsführer erklärte, sei nicht nur unmittelbar mit Beginn der Krise das Informations- und Beratungsangebot der Wirtschaftsförderung per Internet und Telefon hochgefahren worden, auch wurde seit dem 1. Juni eine zusätzliche Stelle geschaffen. Eine neu eingestellte Mitarbeiterin kümmert sich ausschließlich um Fragen, die Firmen im Zusammenhang mit Corona haben.

Allein 279 Unternehmen hat die WFG nach eigenen Angaben seit dem Frühjahr so geholfen. „Die Kollegen an den Telefonen sind am Anschlag. Und wenn Sie manchmal nicht gleich jemanden an den Hörer bekommen, dann sind die Mitarbeiter nicht in der Kaffeepause, sondern gerade dabei, einem Betroffenen zu helfen“, so Martin Kopp.

Hygienepläne in den Unternehmen

Er verwies aber auch darauf, dass die Unternehmer auch selbst in der Verantwortung stünden. Dass Hygienepläne aufgestellt werden müssten, sei mittlerweile selbstverständlich. „Aber ich kann nur empfehlen, dass Sie sich einen guten Steuerberater suchen. Denn die wirtschaftliche Lage und ihre Folgen würden die Firmen langfristig zu spüren bekommen. Da sei fachmännischer Rat nicht nur hilfreich, sondern überlebensnotwendig. Vor allem, wenn es darum geht, die Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen.

Wie verzwickt das Corona-Fördersystem bisweilen ist, musste die Firma Happytexx aus Grevesmühlen schmerzhaft erfahren. Nachdem im Frühjahr für die Textildruckerei mit dem Ausfall nahezu sämtlicher Veranstaltungen fast drei Viertel ihrer Umsätze wegbrach, stellte Geschäftsführerin Gabi Muchow auf die Herstellung von individuellen Mund-und-Nasenschutzen um. Sogar die Schweriner Staatskanzlei bestellte Masken in Grevesmühlen.

Das reichte zwar nicht, um alle Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit zu holen, aber immerhin, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. „Leider kamen wir mit dieser Idee wieder über die Grenze von 60 Prozent Umsatzeinbußen, die notwendig sind, um Förderung zu bekommen. Insofern ist uns unser Engagement auf die Füße gefallen“, so die Geschäftsführerin.

