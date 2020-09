Wismar

Wie in Großstädten üblich, zeigen Haltestellen in Wismar und weiteren Städten Nordwestmecklenburgs ab nächsten Mai an, wann der Bus kommt. 48 Haltestellen im Landkreis werden vom 1. Oktober bis zum 30. April mit elektronischen Fahrgastinformationstafeln und Sprachtasten für Menschen mit Sehbehinderung ausgestattet. Nach Berühren der Taste wird ihnen der Tafeltext vorgelesen. Damit setzt der Landkreis das Konzept zum Ausbau barrierefreier Bushaltestellen um, das der Kreistag im vergangenen Jahr beschlossen hat.

Anschaffung und Installation kosten 875 000 Euro

Das kostet 875 000 Euro. Das Land fördert das Vorhaben zu 75 Prozent aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Verkehrsminister Christian Pegel überbrachte gestern den Zuwendungsbescheid über 656 250 Euro an Landrätin Kerstin Weiss (beide SPD). Sie sprach von einem „Meilenstein in der Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis“.

LED-Tafeln informieren in Echtzeit

Die Fahrgastinformationstafeln werden in Echtzeit die nächsten ankommenden und abfahrenden Busse an der jeweiligen Haltestelle anzeigen. Sie informieren auch über eventuelle Verspätungen, wenn der Bus ausfällt oder früher eintrifft. Derzeit werden die Busse mit modernen Bordrechnern ausgestattet, die kommunizieren können. „Wir machen unsere Busse einfach schlau“, sagte Tino Waldraff, Sachgebietsleiter ÖPNV in der Kreisverwaltung. „Zum Jahresende werden wir mit den Bordrechnern Echtzeitdaten liefern können.“

Ausgewählte Bushaltestellen sind die 48 wichtigsten

Die 48 ausgewählten Haltestellen sind nach Angaben von Waldraff die wichtigsten, an denen die meisten Fahrgäste einsteigen, also zentrale Knotenpunkte sowie Übergänge zum Bahnhof. Das heißt, die Tafeln werden Reisenden, die mit der Bahn ankommen, Daten anzeigen, wann der nächste Bus fährt beziehungsweise Busfahrgäste informieren, wann der nächste Zug fährt.

Am Wismarer ZOB werden zehn Tafeln angebracht

In Wismar sind 27 Anzeigetafeln vorgesehen, sie werden an Haltestellenmasten montiert. Der ZOB allein erhält zehn LED-Anzeiger. Weitere Standorte sind der Bahnhof, die Ulmenstraße, die Haltestelle Sporthalle/ Bürgermeister-Haupt-Straße, die Liselotte-Herrmann-Straße, die Lübsche Burg, der Platz des Friedens, die Philipp-Müller-Straße/Krankenhaus, die Erwin-Fischer-Straße, der Lindengarten und der Burgwall.

In Grevesmühlen sind sechs LED-Tafeln am Busbahnhof und zwei am Lustgarten vorgesehen. Jeweils eine erhalten der ZOB in Neukloster und in Gadebusch, Dassow, Klütz und Mühlen Eichsen. Fünf weitere Tafeln werden in Boltenhagen und zwei in Gägelow installiert.

Nächster Schritt wird vorbereitet: bargeldloses Bezahlen

Im nächsten Schritt werde überlegt, „ob es wirklich notwendig ist, in Dörfern mit nur einer Bushaltestelle eine elektronische Fahrgastinformation zu installieren“, sagte Jörg Lettau, Geschäftsführer des kreiseigenen Nahbus-Unternehmens. Insgesamt gibt es 1556 Bushaltestellen im Landkreis. „Sie gehören den Gemeinden. Wenn es ihnen wichtig ist, dann werden wir Lösungen finden“, erklärte der Nahbus-Chef.

Derzeit werde laut Waldraff am E-Ticketing, dem bargeldlosen Bezahlen, gearbeitet. „Das soll nächstes Jahr eingeführt werden, um den Komfort für die Fahrgäste zu verbessern und den ÖPNV attraktiver zu machen.“

Von Haike Werfel