Grevesmühlen

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg meldet am Sonnabend 20 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Zahl der Personen, die als infiziert in Quarantäne sind beträgt damit heute 257 und das LAGUS errechnet für Nordwestmecklenburg eine Inzidenz von 85,8. Insgesamt befinden sich aktuell 1357 Personen in Quarantäne.

Altersgruppen von 2 bis 89 Jahre

Unter den neu gemeldeten Fällen sind alle Altersgruppen vertreten von 2 Jahren bis 89 Jahre. Rund ein Drittel waren bereits als Kontaktpersonen der Kategorie 1 bekannt und in Quarantäne.

Anzeige

Seniorenheimbewohnerin im Krankenhaus

Darunter ist auch eine Bewohnerin des AWO-Seniorenzentrums in Grevesmühlen, die stationär im dortigen Krankenhaus aufgenommen werden musste. Aus dem Krankenhaus Grevesmühlen wurde uns außerdem ein weiterer positiver Test unter dem Personal gemeldet. Erneute Todesfälle wurden am Sonnabend nicht verzeichnet.

Inzidenz unter Landesdurchschnitt

Der Landesdurchschnitt der 7-Tage-Inzidenz beträgt 94,6 und ist damit auch leicht gesunken. Schwerin und die Mecklenburgische Seenplatte sind mit Inzidenzen von 163,1 und 189,1 die Gebiete mit den höchsten Infektionszahlen im Land. Am niedrigsten liegt die Stadt Rostock: Mit 27,7 ist sie die einzige Gebietskörperschaft im „gelben“ Bereich.

Freitagsmeldung korrigiert

Korrigiert hat der Landkreis die Meldung von Freitag, in der es hieß, die 6. und 7. Klassen der Werner Lindemann-Schule seien in Quarantäne – es handelt sich aber um die 5. und 6. Klassen. Der Landkreis bittet das Versehen zu entschuldigen, genauso wie etwaige Verwirrungen, die dadurch entstanden sind.

Von Malte Behnk