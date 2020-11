Nordwestmecklenburg meldet vierzehn Neuinfektionen am Wochenende

Grevesmühlen

Insgesamt hat der Landkreis Nordwestmecklenburg für das Wochenende 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonnabend waren es zehn, am Sonntag vier Personen. Damit werden im Landkreis inzwischen 674 Infektionen gezählt.

Mit Stand von Sonntagnachmittag werden im Landkreis 15 Patienten mit Covid-19 in den Krankenhäusern behandelt. Am Sonnabend waren es noch zwölf. Der Krankheitsverlauf ist bei zwei Patienten so schwer, dass sie auf Intensivstationen beatmet werden müssen. Die Zahl von fünf Verstorbenen hat sich seit Freitag nicht verändert.

31 Personen aus Quarantäne entlassen

129 Personen befinden sich mit einer Infektion in Quarantäne. Seit Sonntag werden 31 Personen nach überstandener Quarantäne nicht mehr als infiziert geführt. Insgesamt sind aber noch 1162 Personen in Nordwestmecklenburg in Quarantäne.

Fünf der am Sonnabend gemeldeten neu Infizierten waren zu dem Zeitpunkt bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne. Darunter waren ein Schulkind von der Grundschule Gadebusch, wo schon in der vergangenen Woche 100 Personen in Quarantäne mussten. Außerdem ist ein weiterer Teilnehmer einer Feier bei Warin infiziert. Von Mittwoch bis Freitag konnten der Feier insgesamt schon fünf positive Fälle zugeordnet werden. Eine der infizierten Personen musste auch in ein Krankenhaus.

Arzt in Wismar positiv getestet

Am Sana-Klinikum in Wismar wurde am Sonnabend erneut ein Arzt positiv auf Corona getestet. Außerdem erbrachte an dem Tag der Aufnahmetest eines Patienten, der in ein anderes Krankenhaus verlegt worden war, ein positives Ergebnis, das zu weiteren Kontaktermittlungen und Quarantänen bei Kontaktpersonen führte.

Der Inzidenzwert für sieben Tage war am Sonnabend deutlich von 64 auf 61 gesunken, liegt am Sonntag aber wieder bei knapp über 62. Ein Wert von 50 ist die kritische Marke, ab der eine Region als Risikogebiet eingestuft wird.

