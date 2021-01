Nordwestmecklenburg ruft Wettbewerb für Künstler aus

Grevesmühlen/Plüschow

Die seit Monaten anhaltende Pandemie betrifft fast alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Um Künstlerinnen und Künstlern aus Nordwestmecklenburg die Chance zu geben, kreativ mit den Herausforderungen dieser Zeit umzugehen, ruft der Kunst- und Kulturrat Nordwestmecklenburg gemeinsam mit dem Mecklenburgischen Künstlerhaus Schloss Plüschow einen Ideenwettbewerb aus.

„Künstlerinnen und Künstler sind in besonders starkem Maße von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen. Die von Bund und Land bereitgestellten Leistungen für die Kulturszene sind bemüht, eine materielle Existenzbedrohung abzuwenden. Dass dies nicht ausreichend ist, haben die Erfahrungen der letzten Monate erwiesen. Schon gar nicht werden durch diese Not-Förderungen kreative Impulse ausgelöst, welche Kunst und Kultur zu einem Motor in der Krisenbewältigung werden lassen“, erläutert Miro Zahra, Künstlerin und Mitglied des Kunst- und Kulturrates NWM, den Hintergrund des Projekts.

Anzeige

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bewerbung bis 15. Februar per Mail

Der Ideenwettbewerb soll Künstlerinnen und Künstler anregen, künstlerisch an aktuellen gesellschaftsrelevanten Themen zu arbeiten. Alle künstlerischen Genres sind angesprochen. Für die Realisierung einer Idee werden zehn Preise in Höhe von jeweils 800 Euro ausgeschrieben.

Bewerben können sich bis zum 15. Februar Künstlerinnen und Künstler aller Sparten, die im Landkreis Nordwestmecklenburg leben und arbeiten. Die Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse oder in einem künstlerischen Berufsverband ist nachzuweisen.

Aus der Bewerbung soll hervorgehen, an welchem Thema und in welcher Form künstlerisch gearbeitet werden soll. Ein Kurztext, maximal eine DIN-A4-Seite, und/oder maximal fünf Abbildungen sowie eine künstlerische Vita sollten Bestandteil der Bewerbung sein, die ausschließlich digital, möglichst als PDF-Datei per Mail eingereicht werden darf. Angabe des Stichwortes „Kunst in Zeiten von Corona“ nicht vergessen. Adresse zur Einreichung der Bewerbung: mail@plueschow.de

Preise und Ausstellung in Grevesmühlener Malzfabrik

Die Preise werden Ende Februar 2021 durch eine Fachjury vergeben. Die Ergebnisse der künstlerischen Arbeit, die auf den Ideen beruhen, werden im Rahmen einer Ausstellung voraussichtlich im Herbst 2021 in der Malzfabrik Grevesmühlen präsentiert.

Der Ideenwettbewerb ist ein Projekt des Kunst- und Kulturrates Nordwestmecklenburg in Trägerschaft des Mecklenburgischen Künstlerhauses Schloss Plüschow, gefördert durch den Landkreis Nordwestmecklenburg.

Von Annett Meinke