Nordwestmecklenburg seit Freitag auf höherer Corona-Warnstufe des Landes

Wismar

Am Freitag gab es 75 neue Fälle von Covid19 in Nordwestmecklenburg und einen Todesfall. Die Hospitalisierungsinzidenz steigt um 0,7 auf 3,2, die ITS-Auslastung liegt nahezu unverändert bei 8,7 Prozent. Die Infektionsinzidenz steigt leicht auf 314. Damit wechselt NWM in der risikogewichteten Stufenkarte des Landes auf Stufe orange.

Weiterhin gültig sind landesweit die Regelungen der Corona-Ampel für Warnstufe rot. Für deren Aufhebung müsste Mecklenburg-Vorpommern fünf Tage durchgehend in einer niedrigeren Stufe eingestuft sein. Das Land befindet sich den vierten Tag in Folge in Warnstufe orange.

Außer NWM befinden sich noch Schwerin und Ludwigslust-Parchim in Stufe orange, der Rest des Landes in Stufe rot. Die meisten Fälle meldet Vorpommern-Greifswald mit 225 Neuinfektionen. Landesweit beträgt die Hospitalisierungsinzidenz 9,0, die ITS-Auslastung 15,4% und die Infektionsinzidenz 430,0.

Von OZ