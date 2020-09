Grevesmühlen/Selmsdorf

Die Deponie Ihlenberg in Selmsdorf sorgte im Jahr 2010 für Zündstoff: Am 25. September berichtete die OZ, dass der Landkreis juristische Mittel gegen das Land einreichen will.

Das plante nämlich seinerzeit, dem Landkreis Nordwestmecklenburg die Verantwortung beziehungsweise die Aufsicht über Europas größte Sondermülldeponie zu übertragen. Zuvor war dafür das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt zuständig.

Personal fehlt

Zum einen schaffe der Landkreis die Aufgabe personell nicht, so die damalige Landrätin Birgit Hesse. Laut ihren Berechnungen würden bis zu fünf Mitarbeiter gebraucht, die 1983 eröffnete Deponie beaufsichtigen müssten. Die andere Seite der Medaille sei die große Verantwortung, die dem Kreis aufgebürdet würde.

Birgit Hesse, heute Landtagspräsidentin, war 2010 Nordwestmecklenburgs Landrätin. Quelle: Kerstin Erz

„Wir wissen weder genau, was auf der Deponie liegt, noch was in den ganzen Jahren vor und während der Wendezeit dort passiert ist“, begründete die Landrätin damals. Insofern seit es vollkommen unverständlich, dass der Landkreis die Überwachung einer Anlage übernehmen soll, die sie nie betrieben hatte.

Von Jana Franke