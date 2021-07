Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Flutopfer ist beeindruckend. Marc Umlauf, der inzwischen in Schönberg lebt, sammelt für die Menschen in seiner ehemaligen Heimat. Jetzt haben ihm Helfer sogar ein Auto vor die Tür gestellt – als Spende. Die Liste mit den am dringendsten benötigten Sachen finden Sie im Thema.