Ganzow

Mit Jan Träbing Westendorff hat der Landkreis Nordwestmecklenburg eine starke Persönlichkeit in der Kulturlandschaft verloren. Mit nur 49 Jahren erlag der bekannte Bariton in der vergangenen Woche einer Krebserkrankung.

Gutshaus in Eigenregie saniert

Jan Träbing Westendorff (Bariton) ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Quelle: Ganzow

Der gebürtige Lübecker hatte in den letzten Jahren seine Heimat in Ganzow, einem Ortsteil von Gadebusch, gefunden wo er seit 2009 lebte. Der Opernsänger war eine gefragte Stimme auf Festivals und Bühnen in ganz Deutschland. Gemeinsam mit seinem Mann Sönke Borgwardt machte er sich verdient als Sanierer des Gutshauses Ganzow und leistete so einen großen Beitrag, im ländlichen Nordwestmecklenburg ein bauliches Kleinod zu erhalten und neu zu beleben. Dafür stellte er auch seine fantastische Stimme in den Dienst des Fördervereins mit einer Konzertreihe, die weit über den Kreis hinaus Strahlkraft entfaltete.

Große Stimme verloren

Jan Träbing Westendorff schuf beim Jahresempfang des Landkreises 2019 den musikalischen Rahmen und wurde auch selbst bereits für den Kulturpreis des Landkreises nominiert. Landrätin Kerstin Weiss drückt es folgendermaßen aus: „Mit Bestürzung habe ich erfahren, dass Herr Träbing-Westendorff seiner Krebserkrankung erlegen ist. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen. Die Kulturlandschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg hat eine große Stimme verloren und wir alle jemanden, der sich auch privat für den Landkreis engagierte. Er wurde mitten im Schaffen eines beeindruckenden Lebenswerkes aus unserer Mitte gerissen.“

Von Malte Behnk