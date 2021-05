Grevesmühlen

Miro Zahra, Künstlerin aus Plüschow, ist dafür bekannt, deutliche Worte zu wählen, wenn sie das Gefühl hat, dass es ihrer bedarf. Dass Kunstschaffende zu den Hauptleidtragenden durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie gehören, ist inzwischen zwar eine Binsenweisheit, – dennoch ist die Situation vieler Kulturschaffender ernst.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anlässlich des Kultur-Gipfels, der in der Woche nach Pfingsten in MV stattfindet, richtet Zahra einen Appell an Bettina Martin, Bildungs- und Kulturministerin des Landes: „Es muss an diesem Punkt nicht nur um die längst überfällige Öffnung der Kultureinrichtungen gehen, sondern auch um generelle Perspektiven für solo-selbstständig arbeitende Künstlerinnen und Künstler in unserem Land. Ich hoffe, dass Sie, Frau Martin, auf dem Kultur-Gipfel endlich die richtigen Entscheidungen treffen. Können Sie bitte Frau Schwesig begreiflich machen, was auf dem Spiel steht: Kunst und Kultur sind unerlässlich für die Sicherung und Weiterentwicklung unserer Demokratie. Sie wissen es, – bringen Sie es bitte deutlich zum Ausdruck!“

Von Annett Meinke