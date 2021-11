Sievershagen

Christoph Möller hat immer noch Probleme, seine Hände zu bewegen. „Die Krämpfe waren extrem, aber wenn du es wirklich willst, dann machst du auch weiter.“ Die stundenlange Belastung, vor allem in den Armen und im Oberkörper, sind bei diesen Endurorennen eine große Herausforderung. Der Motorsportler, der zusammen mit Norman Lamche und seinem sechsköpfigen Team beim Novemberkåsan, wie das Rennen heißt, dabei war, ist erst seit einigen Stunden wieder zu Hause in Sievershagen bei Grevesmühlen.

Die KTM steht noch voll mit schwedischem Schlamm in der Garage. Das wird auch noch eine Weile so bleiben. Denn erst einmal muss sich Christoph Möller um seine Familie kümmern und sich von den Strapazen erholen.

Der Helm von Christoph Möller mit den LEDs für die Nachtfahrten. Quelle: Maik Freitag

148 Fahrer am Start

Denn mehr als elf Stunden saß er auf der Maschine, unterbrochen nur durch die zwölfminütigen Stopps, in denen sein Motorrad aufgetankt und grob gereinigt wurde, er sich saubere Klamotten überstreifte und das Notwendigste an Essen und Trinken zu sich nahm. Dann ging es wieder raus auf die Strecke. Nur kurz vor Einbruch der Nacht gab es eine längere Pause.

148 Fahrer waren in diesem Jahr am Start, darunter Werksteams mit Profifahrern, aber auch Enthusiasten wie Christoph Möller und Norman Lamche, die sich ein Jahr auf das Rennen vorbereitet haben.

Eindrücke vom Endurorennen in Schweden Quelle: privat

Herausforderung für Mensch und Maschine

Zusammen mit ihrem Team, darunter Ingo Lange, der sich um die Technik gekümmert hat, haben sich Mensch und Maschine auf die Herausforderung vorbereitet. Ziel war es, das Rennen mit dem Überqueren der Ziellinie zu beenden. „Das hat nicht geklappt“, erklärt Christoph Möller. Elf von 14 Sonderprüfungen hatte er absolviert. Dann war sein Rückstand auf die Spitzengruppe so groß, dass er abbrechen musste. Elfeinhalb Stunden war er zu dieser Zeit gefahren, länger als viele andere im Feld, darunter auch Norman Lamche, er musste kurz nach dem Start aus gesundheitlichen Gründen das Rennen beenden. Für Christoph Möller steht Platz 49 zu Buche. Zufrieden? „Ja, aber im nächsten Jahr will ich ins Ziel.“

: Norman Lamche, Jens Packeiser, René Reimann, Max Möller, René Lange, Jörn Scheel und Christoph Möller (v. l.) nehmen das Abenteuer Schweden auf sich. Quelle: Maik Freitag

Videos im Netz

Auf Youtube sind etliche Videos des Rennens veröffentlicht, auch Christoph Möller ist dort zu sehen, wie er sich mit Vollgas durch ein Schlammloch kämpft. Die kurze Passage gibt einen kleinen Eindruck von dem, was die Fahrer leisten müssen. „Es gab entweder Schlamm oder es war Geröll“, beschreibt der Biker das Rennen. Zwischen den Sonderprüfungen ging es für ein paar Minuten über die Landstraße. Auch das nicht wirklich eine Entspannung. „Es waren so um drei Grad unter null, bei den Sonderprüfungen wird dir nicht kalt, aber auf der Straße wurde es echt frisch.“

Die Geschichte des Rennens Der Novemberkåsan (deutsch: Novembertasse) ist einer der ältesten und größten Motorradwettkämpfe in Schweden. Die Wettfahrt findet seit 1915 statt, nur während des Zweiten Weltkriegs sowie bei der Rechtsverkehrumstellung im Jahr 1967 wurde der Wettbewerb ausgesetzt. 1995 konnte der Wettkampf aufgrund eines Schneesturms nicht stattfinden und wurde auf Dezember verschoben. Über die Jahre entwickelte sich die Zuverlässigkeitsfahrt mit Tages- und Nachtprüfung zu einem extremen Endurowettkampf. Die Gesamtdistanz betrug in den 1930er-Jahren rund 700 Kilometer, gegenwärtig sind es rund 300 Kilometer. Der Sieger wird jährlich ermittelt, doch der Pokal wird dem Fahrer erst nach dem dritten Sieg überreicht. Bislang wurden zwölf Pokale an zehn Fahrer verliehen, Gunnar Kalén (1928 und 1933) und Svenerik Jönsson (1985 und 1991) sind die Fahrer, die zweimal die Trophäe erlangten. (Quelle: Wikipedia)

Tausende an den Schlammlöchern

In Erinnerung geblieben sind Christoph Möller vor allem die Zuschauer an der Strecke. „Das ist ein Volksfest, da stehen Tausende an den Schlammlöchern und feuern dich an. Das ist der Hammer, in Deutschland können wir so etwas leider vergessen.“ Denn die Rennen wie in Skandinavien, die quer durch den Wald führen, scheitern hierzulande an den strengen Auflagen. Das Problem dabei: „Deshalb können wir auch so etwas nicht trainieren, das dürfen wir nur auf offiziellen Rennstrecken.“ Aber die haben mit den Bedingungen beim Novemberkåsan nicht viel zu tun. „Hier sind die Rennen meist nach fünf, sechs Stunden beendet. Da geht es dort erst richtig los.“ Start war kurz nach 9 Uhr, Christoph Möller saß, inklusive kurzer Pausen, bis 3.57 Uhr im Sattel, ehe er abbrechen musste. Ausdauer, Kraft und Kondition hat der erfahrene Endurofahrer. „Aber es ist schon etwas anderes, wenn du nach so vielen Stunden immer weiterfahren musst und willst.“ Deshalb ist nach dem Rennen auch vor dem Rennen.

Kurze Pause zum Tanken und Verschnaufen zwischen den Sonderprüfungen Quelle: privat

Von Michael Prochnow