Nordwestmecklenburger nutzen Corona-Zeit – und gestalten Gärten für Bienen um

Hilgendorf

Rudolf Gerber (63) berät Landwirte. „Von der Aussaat bis zur Ernte.“ So liest man es auch auf der Webseite seines Unternehmens, der Agroberatung Gerber. In der DDR hat Gerber in der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) Testorf gearbeitet. Die Imkerei war dabei für ihn schon immer mehr als nur ein einfaches Hobby. Logisch, dass er seinen Sohn Andreas Gerber, Imker aus Hilgendorf, unterstützt – unter anderem mit der Zucht von Königinnen.

„Mein Ziel ist, Königinnen zu züchten, die sanft sind, wenig Drang verspüren, aus den Stöcken ihrer Imker auszuziehen – und die dazu noch eine hohe Fertigkeit im Aufspüren der gefährlichen Varroamilben an ihre Nachfahren vererben“, sagt er.

Anzeige

Die Varroamilbe ist ein Parasit, der in der verdeckelten Brut im Bienenstock enormen Schaden anrichten kann. „Sibirische Bienenarten zum Beispiel erkennen sehr gut, dass die Brut befallen ist, und räumen die Milben aus.“ Gerber steht dabei europaweit im Austausch mit anderen Bienenzüchtern, die dasselbe Ziel verfolgen. Er berät aber nicht nur Landwirte und unterstützt seinen Sohn – auch was Gartenanbau betrifft, ist er ein Ansprechpartner.

Weitere OZ+ Artikel

Corona-Zeit ist bienenfreundliche Gartenzeit

Viele Menschen, die einen Garten haben, beschäftigen sich derzeit aufgrund der geltenden Kontakt- und Reisebeschränkungen verstärkt damit. Der Ansturm auf die Baumärkte zeugt unter anderem davon. Überall wird gewerkelt und gebaut, neu angepflanzt oder umgestaltet. Warum also das Gebotene nicht nur mit dem Nützlichen, sondern gleich auch mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden?

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Wie gestaltet man seinen Garten bienenfreundlicher? „Es kommt vor allen Dingen darauf an, Gehölze auszuwählen, die auch außerhalb des Frühlings blühen. Damit die Bienen immer ausreichend Nahrung finden“, sagt Rudolf Gerber. Wer zum Beispiel Obstbäume in seinem Garten hat, tut schon einiges für die Bienen. Pfirsich, Kirsche, Pflaume, Birne, Quitten blühen in den traditionellen Blütemonaten April und Mai.

Das sogenannte Winter-Duft-Geißblatt hingegen kann Nahrung in milden Wintern bieten, in denen Bienen früh ausschwärmen. Es blüht von Dezember bis April mit duftenden, cremeweißen Blüten. Auch der Winterjasmin, ein Strauch, blüht von November bis März, seinem Namen entsprechend in leuchtend gelber Farbe, ebenso die Chinesische Winterblüte.

Die Berberitze hingegen blüht in den Monaten Mai bis Juni, genau wie auch Goldregen, Besenginster, das Pfaffenhütchen. Spiersträucher, die zur Familie der Rosengewächse gehören, blühen sogar von Mai bis in den Juli.

Regionale Imker stärken Nicht nur in Zeiten der Corona-Krise ist es wichtig, regionale Imker zu stärken. Besonders jetzt, wo viele Märkte nicht veranstaltet werden, viele Imker Probleme haben, ihren Honig an die Kunden zu bringen, ist es noch wichtiger. Informieren Sie sich beim Imker ihres Vertrauens, ob es Sonderaktionen gibt. Viele Imker versenden zum Beispiel zurzeit ihren Honig auch per Post.

Nektarreicher Bienenbaum

Ein Favorit von Rudolf Gerber ist der Bienenbaum, ein Tausendblütenstrauch oder auch Kleinbaum, den man auch als Honigesche oder Duftraute bezeichnet. „Kaum ein anderes Gehölz produziert so viel Blütennektar. Es blüht von Juli bis September“, sagt Rudolf Gerber.

Den Einwand radikaler Befürworter einer einheimischen Flora, es handele sich bei dem Bienenbaum aber eben nicht um ein einheimisches Gewächs, lässt er dabei nicht gelten. Der Bienenbaum stammt ursprünglich aus Asien, China, auch in Korea findet man ihn. „Wenn sich die klimatischen Bedingungen verändern, verändert sich auch die Pflanzenwelt“, sagt Rudolf Gerber.

„Bunte Liste der Bienenweidegehölze “

Der Faulbaum, ein Gehölz, das auch als Schießbeere bekannt ist – er ist in Europa ebenso verbreitet, wie in Westsibirien und Marokko –, blüht von Mai bis in den Oktober. Allerdings ist er als giftig eingestuft, wie so manch andere bienenfreundliche Gehölze – daher vielleicht weniger für Gärten geeignet, in denen kleine Kinder spielen.

Die rot-schwarzen Beerenfrüchte des Faulbaums werden von Vögeln als Futter genutzt. Liguster, Hibiskus, die Kupfer Felsenbirne, der Weißdorn, die Schneebeere, Schlehe, Jasmin bieten ebenfalls gute Nahrung für Bienen. Auch Laubbäume wie der Ahorn, Weiden, Linden.

Neuer Newsletter der OZ: Alles rund um Urlaub in Corona-Zeiten – hier anmelden

Wer sich eine Übersicht über „ Bienenweidegehölze“ verschaffen will, dem empfiehlt Rudolf Gerber die „Bunte Liste der wichtigsten Bienenweidegehölze“ der Gärtnerei Immengarten Bernhard Jaesch. Jaesch ist Fachreferent für Bienenweidepflanzen des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes (DBIB).

Auf der Liste auf der Webseite www.immengarten-jaesch.de findet man dabei auch Angaben zu den Monaten, in denen die jeweiligen Pflanzen blühen und Pflanzanleitungen. Ob eine Pflanze giftig ist, vielleicht nur in Anteilen, lässt sich auch leicht im Internet erkunden.

Mehr zum Thema:

Von Annett Meinke