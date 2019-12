Grevesmühlen

Fast jede Familie hat zu Weihnachten bestimmte Rituale, die zelebriert werden müssen, ohne die Weihnachten einfach nicht Weihnachten ist. Von alten und neuen Weihnachtsbräuchen berichten einige gebürtige und hinzugezogene Nordwestmecklenburger an dieser Stelle.

Da wäre zum Beispiel Raphael Wardecki, der neue Bürgermeister von Boltenhagen: „ Weihnachten ist für mich ein Moment des Innehaltens“, erklärt der Katholik. „Ein wichtiges Ritual in unserer Familie ist nach wie vor, vor der Bescherung die Weihnachtsgeschichte vorzulesen. Es ist dieselbe Geschichte und dasselbe Buch seit meiner Kindheit. Es zeigt uns, dass wieder ein Jahr vorbeigegangen ist und man trotzdem hier und gesund ist – im Kreise der liebsten Menschen.“

Raphael Wardecki mit dem Buch, aus dem seit vielen Jahren in seiner Familie die Weihnachtsgeschichte gelesen wird. Quelle: Malte Behnk

Ein freier Platz an der Abendtafel

Ein Ur-Nordwestmecklenburger ist Thomas Lenz. Der NDR-1-Radio-MV-Moderator ist auf einem Dreiseiten-Hof in Roxin aufgewachsen, wo er noch heute mit seinem ungarischen Ehemann Zoltàn Székely lebt.

In der Familie Székely-Lenz in Roxin geht es an Weihnachten christlich und ausgesprochen ungarisch zu, wie Thomas Lenz berichtet: „Unser wichtiges Ritual an Heiligabend ist der Gang in die Kirche. Danach wird bei uns zu Hause der Weihnachtsbaum mit den echten Kerzen zum ersten Mal angezündet. Am Baum hängen ungarische Salonzucker, das sind in Seidenpapier eingewickelte Pralinen. Bevor wir essen, bekommt das Vieh auf dem Hof etwas. Es gibt bei uns traditionell an Weihnachten immer die Extraportion für Hund und Katze und auch für das Wild in den Wäldern ringsherum. Nach ungarischer Tradition gibt es an unserem Tisch an Heiligabend immer einen leeren Teller an einem leeren Platz, – falls ein Besucher vorbeikommt. “

Thomas Lenz (l.) und Zoltán Székely aus Roxin. Quelle: Annett Meinke

Weihnachten in aller Stille

Die Welziner Künstler Andrea und Peter K. Endres feiern Weihnachten auch auf ihre ganz eigene Art, wie Peter K. Endres erzählt: „Meine Frau Andrea und ich sind oft ziemlich angenervt, weil schon mitten im September Weihnachtsprodukte in Discountern feil geboten werden. Wir ziehen uns in der Advents- und Weihnachtszeit lieber zurück und sind beschaulich im Kerzenlicht an Heiligabend, zusammen mit unserem weißen Schäferhund Goya. Wobei der Besuch der Kirche von Kalkhorst in jedem Jahr ein Highlight ist – besonders traumhaft natürlich mit Schnee!“

Weihnachtsgruß der Künstler Andreas und Peter K. Endres aus Welzin. Quelle: privat

Gottesdienst und Weihnachtslieder

Für den Grevesmühlener Bürgermeister Lars Prahler ist das Aussuchen des Weihnachtsbaumes und das Schmücken ein wichtiges Familienritual: „Den Weihnachtsbaum suchen wir uns immer gemeinsam als Familie beim Förster aus. Geschmückt wird er mit wenigen Glaskugeln und mit echten Kerzen. Heiligabend gehen wir mit der ganzen Familie zum Gottesdienst. Fondue danach ist Pflicht, auch Weihnachtslieder auf dem Klavier, und dieses Jahr das erste Mal Trompetenspiel von unserem Kleinsten.“

Bürgermeister Lars Prahler eröffnete den Kreihnsdörper Adventsmarkt 2019. Quelle: Malte Behnk

Weihnachten auf Böhmisch-Deutsch

International geht es in Plüschow zu beim Künstlerehepaar Miro Zahra und Udo Rathke. Miro Zahra stammt aus Böhmen: „Wir mögen es gemütlich an Weihnachten, mit Kaminfeuer. Die Zimmer sind mit Weihnachtsdekoration und Tannengrün geschmückt. Auch der Weihnachtsbaum wird bei uns üppig behangen. Gegessen wird auf böhmische Art: Am 24. Dezember abends gibt es eine Fischsuppe (aus dreierlei Fisch – vor allem Karpfenköpfe werden gekocht). Wienerschnitzel mit Kartoffelsalat gibt es auch und vielleicht panierte Karpfenfilets. Ich backe allerlei Plätzchen, am liebsten mit Walnüssen und böhmischen Striezel (Weihnachtsbrot), so wie es mich meine Großmutter gelehrt hat. Es werden böhmische und deutsche Weihnachtslieder gesungen. Wir verbringen Weihnachten immer im Kreis unserer Familie in Plüschow. Meine Schwiegermutter, fast 90 Jahre alt, lebt bei uns. Unsere Tochter Nina ist natürlich auch da und manchmal auch meine Mutter aus Prag. Am zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich Geburtstag. An diesem Tag wird immer Wildschwein gegessen.“

Miro Zahra im Schloss Plüschow. Quelle: Annett Meinke

Von Annett Meinke