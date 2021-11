Nordwestmecklenburgs CDU hat einen Vorstand gewählt

Grevesmühlen

Die CDU in Nordwestmecklenburg wird jünger. Bei der Wahl des Kreisvorstandes hat sich das Personalkarussell kräftig gedreht. Erhard Huzel, zehn Jahre an der Spitze des Kreisvorstanden, hatte nicht mehr kandidiert. Auch CDU-Urgestein Roland Anderko, immerhin 13 Jahre lang Schatzmeister, hat Platz für den Nachwuchs gemacht. Neuer Kreisvorsitzender ist Kreistagspräsident Thomas Grote, der seit wenigen Tagen als Büroleiter von Simone Borchardt, Mitglied des Bundestags, ist. Grote lebt in Diedrichshagen und ist 52 Jahre alt, er führt seit vielen Jahren eine Baufirma. Anfang des Jahres rutschte er als Nachrücker in den Schweriner Landtag. Auf den Stellvertreterposten der Christdemokraten in Nordwestmecklenburg sind Tom Brüggert (29, Wismar), Christian Stambor (28, Boltenhagen) und Sabine Wundrak-Geritz (58, Warin). Neuer Schatzmeister ist Marcel Lütjohann (24) aus Rehna.

Von OZ