Grevesmühlen

Tino Schomann (33, CDU) ist inzwischen der sechste Landrat, der seit der Wende die Kreisverwaltung in der Region Nordwestmecklenburg führt. Die ersten Landräte im heutigen Landkreis Nordwestmecklenburg waren nach der Wende Heinz Schmidt (CDU) für den Kreis Grevesmühlen und Udo Drefahl (SPD) für den Landkreis Wismar. Für Heinz Schmidt kam 1993 Erhard Bräunig (SPD), Schmidt hatte damals aus gesundheitlichen Gründen das Amt niedergelegt. Jahre später stellte sich heraus, dass er Beziehungen zum Ministerium für Staatssicherheit hatte. Mit der Kreisgebietsreform 1994 wurde Udo Drefahl zum ersten Landrat des Kreises Nordwestmecklenburg, bis 2001 führte er die Kreisverwaltung. Danach wurde Erhard Bräunig zum Nachfolger gewählt, auf ihn folgte Birgit Hesse (SPD), die später als Sozialministerin nach Schwerin wechselte. Vorübergehend übernahm Ende 2013 ihr Stellvertreter Gerhard Rappen (CDU) das Amt, im Mai 2014 wurde dann Kerstin Weiss zur Landrätin gewählt.

Heinz Schmidt ist ebenso wie Erhard Bräunig inzwischen verstorben. Schmidt hatte sich, nachdem seine Stasi-Akte öffentlich geworden war, aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, er hatte eine Stelle in der Privatwirtschaft angetreten.

Bräunig kam 2015 bei einem tragischen Unfall ums Leben, ein Autofahrer hatte den begeisterten Sportler übersehen, der mit einem Rennrad auf der B 105 bei Neu Degtow unterwegs gewesen war. Er war nach seinem Abschied aus der Kreisverwaltung offiziell im Ruhestand, allerdings hatte er unmittelbar danach das Amt des Bürgermeisters in seiner Gemeinde Plüschow, die heute zu Upahl gehört.

Birgit Hesse, die auf Erhard Bräunig folgte und in der vergangenen Woche 47 Jahre geworden ist, war vom Sessel der Landrätin (2008 bis 2014) als Sozialministerin 2014 nach Schwerin gewechselt. Zwei Jahre später wurde sie Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern, seit 2019 ist die SPD-Politikerin Präsidentin des Landtages.

Udo Drefahl, inzwischen 81 Jahre alt, hat sich nach seinem Abschied aus der Kreisverwaltung nicht völlig verabschiedet aus der Politik. Er galt bereits in seiner aktiven Zeit als ruhig und besonnen. In seinem Buch „Die wilden Jahre“ beschreibt er seine Jahre in der Verwaltung und in der Politik. Er gilt bis heute als gefragter Ratgeber bei politischen Auseinandersetzungen.

Von Michael Prochnow