Grevesmühlen

Geschenke zum Jahresauftakt für die Amateurvereine: Am Rande der Mastersliga der Alten Herren nahmen Vertreter verschiedener Vereine des Kreisfußballverbandes Schwerin-Nordwestmecklenburg aus den Händen von KFV-Chef Theo Körner einen neuen Laptop im Empfang.

So stellt der DFB dem Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 52 solcher Geräte in Abhängigkeit von der Anzahl der Kreisfußballverbände, der Anzahl der Mannschaften im Wettspielbetrieb und der Anzahl der im DFBnet aktiv tätigen Vereine für die Unterstützung der Verwaltungsarbeit in den Vereinen und Kreisen bereit.

Lesen Sie auch: Nordwestmecklenburg: Das sind die schönsten Winterbilder der vergangenen Jahre

Der LFV-Vorstand hatte auf seiner Vorstandssitzung am 10. Dezember in Marlow die Kriterien zur Ausreichung beschlossen. Im Kreisfußballverband Schwerin-Nordwestmecklenburg können sich unter anderem der Kalkhorster SV, Eintracht Schwerin, FC Vikings Wismar, SG Lützow, FC Schönberg, SV Bad Kleinen, Poeler SV, FC Anker Wismar und der FSV Schwerin über ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk freuen.

Von Michael Prochnow