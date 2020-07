Grevesmühlen

Allein der Haushaltsplan von Nordwestmecklenburg hat die Ausmaße des Hamburger Telefonbuches, zumindest als es noch Telefonbücher gab. Seit Jahren schon gibt es Bestrebungen, die Vor- und Unterlagen des Kreistages sowie der Ausschüsse von Papier auf digitale Technik umzustellen. Allerdings scheitert das Verfahren immer wieder, weil Kommunalpolitiker und Verwaltung unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie die künftige Arbeit der Kreistags- und Ausschussmitglieder aussehen soll.

Jüngstes Beispiel war die Entscheidung des Digitalisierungsausschusses, der die Vorlage der Verwaltung zur Umstellung abgelehnt hat. „Das ist richtig, der entscheidende Punkt war, dass die Verwaltung nicht auf unsere Forderung eingegangen ist“, sagt Ausschussmitglied Thomas Grote ( CDU). Der Ausschuss hatte gefordert, dass es im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen möglich sein müsse, dass Kreistagsmitglieder die Möglichkeit haben, trotz der Umstellung Ausdrucke der Unterlagen zu erhalten. „Das ist nicht passiert, deshalb haben wir der Vorlage nicht zugestimmt“, so der CDU-Fraktionschef.

Anzeige

CDU-Fraktionschef Thomas Grote: Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die in Regionen wohnen, wo das Internet die digitale Arbeit einfach unmöglich macht.“ Quelle: Archiv

Weitere OZ+ Artikel

Grote selbst ist ein Verfechter der Umstellung auf den digitalen Sitzungsdienst, seit zwei Jahren nutzt er nur noch seinen Rechner, um die Unterlagen einzusehen. „Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass es Menschen gibt, die in Regionen wohnen, wo das Internet die digitale Arbeit einfach unmöglich macht.“

Und ehrenamtliche politische Arbeit könne nicht davon abhängig gemacht werden, wo jemand im Landkreis wohne. „Wenn jemand Papier haben möchte, dann muss er auch die Chance dazu haben. Das sollte in der Vorlage stehen, mehr nicht.“

Nicht überall in NWM ist Breitbandnetz verfügbar

Ausschussvorsitzender Tilo Gundlack ( SPD) sieht es ähnlich. „Diese Möglichkeit muss es einfach geben.“ Zum einen weil Nordwestmecklenburg eben nicht über ein flächendeckendes Breitbandnetz verfüge. „Zum anderen weil es auch Vorlagen gibt, die brauchen wir einfach auf Papier.“ Sollte die Verwaltung nicht einlenken, würden die Fraktionen einen entsprechenden Änderungsantrag in den nächsten Kreistag einbringen.

Tilo Gundlack, SPD Quelle: Hollatz

Angedacht ist übrigens, dass die Kreistagsmitglieder Ipads erhalten, um die Unterlagen einzusehen und sich in das Ratsinformationssystem des Landkreises einzuwählen. Ob die Umstellung bereits bis Ende des Jahres erfolgen könnte, bleibt abzuwarten.

Verwaltung widerspricht der Auffassung des Ausschusses

Auf dem nächsten Kreistag am 20. August wird die Beschlussvorlage dennoch landen, allerdings mit einem negativen Votum des Ausschusses. Wie die Pressestelle der Verwaltung auf Nachfrage mitteilt, gibt es einen einfachen Grund, warum die Änderung nicht eingearbeitet worden ist. „Dieser Vorschlag findet sich in der Beschlussvorlage nicht wieder, weil er der Auffassung der Verwaltung widerspricht.“

Bei dem Punkt, den der Ausschuss hinzufügen wollte, gehe es darum, dass Kreistagsmitglieder auf Wunsch auch weiterhin die kompletten Kreistagsunterlagen in ausgedruckter Form zur Verfügung gestellt bekommen sollen. „Dies widerspricht nach Ansicht der Verwaltung der Zielsetzung des Antrages, die Gremienarbeit komplett auf digitales Arbeiten umzustellen, verursacht zusätzliche Kosten und Arbeitsaufwand und verbraucht weiterhin viel Papier.“

Landrätin fordert Umstellung ohne Kompromisse

Kerstin Weiss (SPD), Landrätin Nordwestmecklenburg. Quelle: Archiv

Landrätin Kerstin Weiss: „Von der Verwaltung kann nur der Vorschlag kommen, nun endlich die Gremienarbeit auf digitales Arbeiten umzustellen und zwar komplett. Diskutiert wird hierüber schon sehr lange. Als einziges Ausnahmekriterium kann nur ein nicht vorhandener ausreichender Breitbandzugang gelten; aber auch das wird bald Geschichte sein.“ Die Vorlage werde nun dem Kreistag in seiner Ursprungsform vorgelegt, allerdings mit einer ergänzenden Empfehlung des Ausschusses über den zusätzlichen Punkt.

Apropos Digitalisierung: Welchen Vorteil die moderne Technik bringt, das haben die Kreistagsmitglieder in Sachen Abstimmung bereits erfahren. Denn ihre Stimme geben die Kommunalpolitiker seit einigen Monaten per Knopfdruck im Kreistag ab, auf großen Bildschirmen im Saal stehen dann sowohl der Name als auch das Votum – das langwierige Auszählen, das immer wieder mit Fehlern behaftet war, hat damit ein Ende.

Der Kreistag kann die Vorlage beschließen, ablehnen oder auf Antrag einer Fraktion den fraglichen Punkt zur Vorlage hinzufügen.

So läuft der digitale Sitzungsdienst in den Kommunen Vorreiter bei der Umstellung von Papier auf Laptops war die Stadt Schwerin, seit 2006 arbeiten die Kommunalpolitiker digital, im Jahr 2010 folgte die Stadt Grevesmühlen als erste Kommune in Nordwestmecklenburg. Ganz reibungslos lief die Umstellung allerdings nicht, etliche Schulungen waren nötig, um die Nutzer auf die Technik einzustellen. Die Praxis zehn Jahre nach der Umstellung: Längst nicht alle Stadtvertreter in Grevesmühlen nutzen den von der Kommune zur Verfügung gestellten Laptop. Die Stadt Schönberg hat 2015 die Umstellung angeschoben, inzwischen arbeiten dort ähnlich wie in Grevesmühlen fast alle Mitglieder der Stadtvertretung digital. In Dassow wird das Thema derzeit noch diskutiert. Ansonsten bestimmen ausgedruckte Unterlagen im Schönberger Land das Bild in den Sitzungen. Im Amtsbereich Klützer Winkel nutzen bereits viele Stadt- und Gemeindevertreter das digitale Angebot der Sitzungsunterlagen. Nach Einschätzung aus der Amtsverwaltung sind es schon mehr als die Hälfte der Abgeordneten aus Boltenhagen, Kalkhorst, Klütz, Damshagen, Hohenkirchen und Zierow. Sie benutzen alle ihre eigenen Laptops oder Tablets. Vom Amt werden keine Endgeräte zur Verfügung gestellt.

Von Michael Prochnow