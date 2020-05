Nordwestmecklenburgs Landrätin kritisiert ungeklärte Kosten für Abstrichzentren

Wismar/Grevesmühlen

Es ist ein richtiges Aufregerthema für Nordwestmecklenburgs Landrätin: Bislang ist nämlich nicht geklärt, wer die Kosten für die beiden Abstrichzentren im Kreis übernimmt – Landkreis oder Land. Kerstin Weiss ( SPD) fordert, dass das Land einspringen muss. Schließlich sei es die Landesregierung gewesen, die die Einrichtung der Abstrichzentren in Wismar und Grevesmühlen gefordert habe.

Landkreis würde bei Kosten einspringen

„Das Land hat uns gebeten, die Abstrichzentren einzurichten. Also soll es auch die Kosten übernehmen“, so Kerstin Weiss. In beiden Zentren werde laut Weiss gut gearbeitet. In Wismar hat das Sana Hanse-Klinikum den Betrieb übernommen, in Grevesmühlen das DRK-Krankenhaus. „Beide Kliniken haben Personal dafür bereitgestellt. Ich möchte nicht, dass sie auf den Kosten sitzenbleiben. Wenn es hart auf hart kommt, wird der Landkreis aber einspringen“, versicherte die Landrätin.

Abstrichzentren werden bis Ende Juni weiter betrieben

Bislang würde der Betrieb beider Zentren um die 40 000 Euro kosten. Und sie laufen noch weiter – zunächst bis 30. Juni. Das bestätigte Kerstin Weiss in dieser Woche. Sie mahnt: „Die Fallzahlen gehen zwar zurück, das Thema ist aber noch lange nicht abgehakt.“ Insgesamt wurden in Nordwestmecklenburg bisher 87 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

Zum Vergleich: In Vorpommern-Greifswald wurden bislang 137 Corona-Neuinfektionen gezählt. Nach zwei Wochen ohne einen neuen Corona-Fall gab es am Mittwoch wieder eine Neuinfektion. Da sich die Lage aber grundsätzlich entspanne, hat das Fieberzentrum in Greifswald seinen Betrieb nun eingestellt.

Das Abstrichzentrum am Hanse-Klinikum Wismar ist ausgeschildert. Quelle: Heiko Hoffmann

Pflegeeinrichtungen sollen für Schutzausrüstung zahlen

Auch die Kosten für die Schutzausrüstung soll der Landkreis Nordwestmecklenburg übernehmen oder sie von den Empfängern, zum Beispiel den Pflegeeinrichtungen, einfordern. Für Landrätin Kerstin Weiss war da zumindest die Kommunikation mit dem Land schwierig. „Wir sollen nun Rechnungen an die Empfänger schicken“, sagt sie aufgebracht. Das sei viel Arbeit für die Verwaltung. Zudem sei sie davon ausgegangen, dass die Kosten vom Land übernommen würden.

Laut interministeriellem Führungsstab sollen die Kommunen dem Land aber die Kosten für zugelieferte Schutzausrüstung erstatten. Der Landkreis sehe sich vor diesem Hintergrund darin bestärkt, eigene Beschaffungswege zu gehen, um die Kosten im Blick zu behalten. „Dann besorgen wir die Schutzausrüstung lieber selbst“, kommentiert Kerstin Weiss.

Rund 480 000 Euro hat der Landkreis zudem eingeplant, um Schutzausrüstung für Heime und Institutionen in Nordwestmecklenburg zu beschaffen und vorzuhalten. Das bestätigte der Kreis bereits in der vergangenen Woche. Noch ist aber völlig unklar, wer diese Kosten am Ende trägt.

Von Michaela Krohn