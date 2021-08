Nordwestmecklenburgs Landrat: Lassen Sie sich impfen!

Wismar

Den ganzen August hindurch bieteen die beiden Impfzentren des Landkreises Nordwestmecklenburg in Wismar und Grevesmühlen ganztägig Impfungen mit mRNA-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer bzw. Moderna ohne Terminanmeldung an.

„Mit der Umstellung auf komplett freies Impfen in den Impfzentren machen wir diese noch zugänglicher und den Weg zur eigenen Impfung noch einfacher“, so Impfmanager Tom Brose. Sowohl der Impfstoff von BioNTech/Pfizer als auch der Moderna Impfstoff ist für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Jugendliche unter 16 Jahren müssen aber immer eine sorgeberechtigte Person für das Einverständnis mitbringen.

Mittwochs gibt es Johnson & Johnson

Das Impfzentrum Wismar befindet sich im Haus 18 auf dem Gelände der Hochschule Wismar (Philipp-Müller-Straße 14). Parkmöglichkeiten stehen am Weidendamm und am Theater Wismar kostenlos zur Verfügung. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie 14 bis 18 Uhr. Zusätzlich bietet das Impfzentrum Wismar jeden Mittwoch (8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr) auch Impfungen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson an, bei dem zur Zeit nur eine einmalige Impfung notwendig ist.

Das Impfzentrum Grevesmühlen (Am Ploggensee 4) ist geöffnet dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr.

Mobiles Impfteam weiterhin unterwegs

Landrat Tino Schomann (CDU) dazu: „Sich impfen zu lassen, war in Nordwestmecklenburg noch nie so einfach und unkompliziert. Wir bauen immer mehr Hürden ab und versuchen so, noch mehr Menschen zu erreichen. Wir müssen die Impfquote weiter erhöhen, denn wir befinden uns auf den Weg in den Herbst und die nächste Welle der Pandemie. Deshalb mein klarer Aufruf: Lassen Sie sich impfen – im Interesse der Allgemeinheit, aber auch in Ihrem eigenen.“

Das mobile Impfteam des Landkreises in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ist ebenfalls im August noch unterwegs und wiederholt seinen Tourenplan aus dem Juli, um jeweils an denselben Orten Menschen ihre Zweitimpfung anzubieten. Aber auch weitere Erstimpfungen mit dem BioNTech-Impfstoff sind so auch diesen Monat direkt in den Gemeinden und Amtsbereichen möglich. In der nächsten Woche hält der Wagen jeweils von 13 bis 18 Uhr am 9. August in der Mehrzweckhalle in Dorf Mecklenburg (Karl-Marx-Straße 12b), am 10. August bei der Freiwilligen Feuerwehr Gadebusch (Agnes-Karll-Straße 46), am 12. August am Theodor-Körner-Haus in Lützow (Pokrenter Straße 4a) und am 13. August am Landhaus Rüting (Schweriner Straße).

Von OZ