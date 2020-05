Nordwestmecklenburgs Radrennsportler hoffen auf Wettkämpfe

Dassow/Mallentin

Corona hat das Leben vieler auf den Kopf gestellt. Auch Sportler wie die Radrenner aus Dassow leiden unter der Krise. Training in der gewohnten Form ist nicht möglich, Wettkämpfe finden in der Corona-Krise derzeit ohnehin nicht statt.

„Wichtig ist aber, dass die Kinder die Lust am Radfahren nicht verlieren“, meint René Bever, stellvertretender Vorsitzender und Trainer des Radsportteams (RST) Dassow. Seit gut zwei Wochen findet deshalb auch wieder ein regelmäßiges Training auf der Straße statt – allerdings unter besonderen Bedingungen.

Nur ein Schützling kann begleitet werden

Weil nur zu zweit und im Abstand voneinander gefahren werden darf, kann Bever auf seinem Rennrad nur jeweils einen seiner Schützlinge begleiten. Nach Strecken von 30 bis 50 Kilometer nimmt er sich dann den nächsten Radrenner aus der siebenköpfigen Gruppe der Altersklassen der U 13 und U 15.

„Helfen würde mir schon, wenn wir wenigstens zu dritt trainieren könnten“, so der RST-Trainer, der in dieser schwierigen Situation zum Glück nicht auf sich allein gestellt ist. So hilft zum Beispiel der U 19-Fahrer Sebastian Runzer beim Training mit dem jüngeren Nachwuchs.

Grundlagen schaffen

Für die Radrenner ist das noch einmal zusätzliche Motivation, wie Bever erzählt. Denn ein regelmäßiges Training ist auch jetzt wichtig, um die Grundlagen zu schaffen und bei einem durch Corona bedingten späteren Saisonbeginn nicht völlig neu und ganz ohne Form beginnen zu müssen.

U 13-Fahrer Jonas Scheel vom hoffnungsvollen Nachwuchs des RST Dassow. Quelle: privat

Schwierig bleibt es dennoch, denn ohne Termine für Wettkämpfe fehlen Trainern wie Sportlern konkrete Ziele. In vielen dieser Fragen und Probleme helfen nach Darstellung von Bever auch die Eltern. Sie unterstützen, wo sie können und leisten ihren Beitrag, um das Vereinsleben am Laufen zu halten.

Kontakt über das Telefon

Ähnlich ist die Situation beim SV Dassow 24. Auch da muss improvisiert werden. Vor Corona trafen sich Sportler und Trainer in der Gruppe zu den Übungseinheiten. Jetzt sind es hier Eltern und Großeltern, die sich jeweils um ihren Nachwuchs kümmern. Gerade in dieser Zeit von Masken und vielen Einschränkungen haben sie besondere Lust auf das Radfahren.

„Wir haben viele, die sich hier engagieren. Das klappt bei uns sehr gut“, so Sektionsleiter und Trainer Ingo Eichberg. Als Beispiele nennt er die Großeltern der elfjährigen Carlotta Zemke aus Sievershagen oder auch Katy Rosinski aus Wilmstorf, die ihre Tochter Mira (11) auf dem Moped begleitet. Und Arne Moll trainiert jetzt ebenfalls fleißig mit seinen Kindern Amelie (10) und Paul (12). Er ist auch sonst Eichberg eine große Unterstützung, fährt mit den Sportlern zu Wettkämpfen oder hilft beim Training.

Kontakt hält Eichberg, der in dieser Zeit regelmäßig seinen Enkelsohn Chris (14) trainiert, vor allem über das Telefon zu den anderen Sportlerinnen und Sportlern der Sektion. Ersetzen kann es das gemeinsame Training mit ihnen aber nicht, so der Sektionsleiter. Auch er vermisst seine Schützlinge. Probleme oder Schwierigkeiten, die Kinder für das Training zu motivieren, hat er nicht. Aber Wettkämpfe als Anreize fehlen natürlich – hier wie auch beim RST Dassow. Das würde einiges leichter machen. Es könnte kontinuierlich auf ein Ziel hingearbeitet werden, wie Bever meint.

Kein Radrennen in Mallentin

Auch der Mallentiner Jörg Bartels vermisst es, als Senioren 3-Fahrer bei Wettkämpfen für den SV Dassow 24 in die Pedalen zu treten. Besonders gefreut hatte er sich auf den Aluman im August in Grevesmühlen, an dem er als Mannschaft zusammen mit Marcus Kull und Fritz Bräunig teilnehmen wollte. Diese Veranstaltung wurde ebenso wie die ab dem Frühjahr stattfindenden Radtourenfahrten abgesagt. Dazu gehörte zum Beispiel die Ende April geplante Küstentour in Boltenhagen, an der Bartels bereits mehrfach teilnahm. Sie fiel Corona ebenfalls zum Opfer.

Der Mallentiner Jörg Bartels hätte gerne am Aluman in Grevesmühlen teilgenommen. Quelle: Dirk Hoffmann

„Das ist wirklich sehr schade“, so der 56-Jährige, der sich deshalb den Spaß und die Freude am Radfahren aber nicht nehmen lässt. Vor allem an den Wochenenden startet er zu mehrstündigen Trainingstouren von 70, 80 oder auch mehr Kilometern. Damit hält er sich fit und ist vorbereitet, wenn nach weiteren Lockerungen vielleicht schon nach dem Sommer Wettkämpfe wieder möglich sind.

An Radrennen wie „Rund um Mallentin“, die er von 2011 bis 2017 selbst ausrichtete und für die es immer viel Zuspruch gab, denkt er dabei nicht. Das ist Geschichte. „Der Aufwand war einfach zu groß“, so Bartels, der deshalb ein Wiederbeleben dieser Veranstaltung ausschließt.

Von Dirk Hoffmann