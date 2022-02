Nordwestmecklenburgs Sparkassenkunden spenden für gute Zwecke

Schönberg

Die Filiale der Sparkasse Mecklenburg Nordwest in Schönberg hat für die Kindereinrichtungen vom Verein „Haus des Kindes“ Geld gesammelt. Dafür wurden zum Jahresende an die Kunden Kalender vergeben, die schöne Bilder zeigen aber auch Tipps für ein gesundes Leben bieten. Im Gegenzug haben die Kunden gespendet. In der Sparkassenfiliale in Schönberg waren so 185 Euro zusammengekommen, die Renate Reichelt, Leiterin der Geschäftsstellen Schönberg, Selmsdorf und Herrnburg überreichte.

Kinder freuen sich über Sparschwein

In der neuen Kita „Regenbogen“ in Schönberg freuten sich die Mädchen und Jungen über das Sparschwein, in das die Spende gesteckt worden war. Außerdem bekamen die Kinder aber auch kleine Aufmerksamkeiten wie Knete, Kuscheltiere und Seifenblasen von Renate Reichelt. Bianca Belde, Leiterin der Kita „Regenbogen“ und Kati Eggert, Geschäftsführerin vom „Haus des Kindes“ haben den Termin begleitet. Sie überlegen jetzt mit den Leitungen der drei Häuser des Vereins – dem Haus des Kindes, der neuen Kita Regenbogen und dem Haus am Oberteich – wie die Spende genutzt wird.

Kunden spenden insgesamt 2690 Euro

Insgesamt sind bei der Kalenderspenden-Aktion der Sparkassen in Wismar und Nordwestmecklenburg in diesem Jahr 2690 Euro zusammengekommen. Die größte Spendensumme ging mit 753 Euro von den Filialen in Wismar und Dorf Mecklenburg an das Tierheim in Dorf Mecklenburg.

Geld für Schüler, Karnevalisten und Radler

In Grevesmühlen erhielt das Gymnasium am Tannenberg 202 Euro von den Kunden der Filiale am Sparkassenplatz. In Klütz bekommen die „Klützer Fünkchen“ des Klützer Carneval Club 555 Euro aus den Filialen in Boltenhagen und Klütz. 125 Euro gibt die Filiale in Dassow an die Radsportabteilung des SV Dassow 24 weiter.

Von Malte Behnk