Wismar

Erst ein halbes Jahr Lockdown, dann fehlende Neuwagen wegen der Chip-Krise, ein leer gefegter Gebrauchtwagenmarkt und stagnierende Serviceumsätze: Das Autojahr 2021 hat den Kfz-Betrieben in Nordwestmecklenburg einiges abverlangt, sagt Sven Wandel, Pressesprecher der Kfz-Innung Nordwestmecklenburg.

Wie haben die Kunden auf das Auf und Ab im Corona-Jahr 2021 reagiert?

Vor allem der Lockdown zu Beginn des Jahres hat bei den Kunden für Verunsicherung gesorgt. Als sich die Lage im Sommer allmählich normalisierte, war das Angebot an Neuwagen durch den Halbleitermangel arg eingegrenzt. Der Kfz-Handel kam aus dem Regen in die Traufe.

Gibt es noch heute Nachwehen in Sachen Chip-Krise?

Die Kunden werden bei vielen Modellen auch weiterhin mit längeren Lieferzeiten rechnen müssen.

Wie entwickelte sich der Gebrauchtwagenmarkt 2021?

Dort gab es eine große Nachfrage, vor allem bei jungen Gebrauchtwagen. Die fehlenden Neuwagen führen allerdings dazu, dass inzwischen das Angebot an diesen Fahrzeugen ebenfalls wieder reduziert ist und im Zuge dessen die Preise in diesem Segment angestiegen sind.

Was bedeutet das für die Unternehmen?

Die wirtschaftlichen Folgen werden wir wohl erst in einigen Monaten abschätzen können. Bei der Unterschiedlichkeit unserer Innungsbetriebe gibt es auch bei diesem Thema für jeden von uns seine eigenen Herausforderungen.

Gab es auch Einbrüche im Reparatur- und Servicegeschäft?

Die Bilanz entwickelte sich in den Kfz-Werkstätten zu einer Konstanten, die den Unternehmen etwas Stabilität gab. Stark wachsende Umsätze blieben aber aus. Obwohl die Werkstätten auch im Lockdown immer geöffnet waren, haben reduzierte Jahresfahrleistungen der Kunden unter anderem dazu geführt, dass sich Serviceintervalle verschoben haben und auch die Anzahl der zu reparierenden Schäden an den Fahrzeugen zurückgegangen ist.

Ist das ein deutschlandweites Phänomen?

Das zeigt sich auch im Vergleich mit dem Bundesdurchschnitt. Bei diesem Vergleich liegt die Quote der Werkstattauslastung laut dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe in etwa auf dem Niveau des Coronajahres 2020, aber mit minus fünf Prozentpunkten immer noch deutlich unter dem Normaljahr 2019.

Lässt sich die Pandemie bewältigen?

Grundsätzlich zeigt sich, dass die Branche imstande ist, die Pandemie zu bewältigen. Sie kann sich vor allem im Service auf Stabilität einstellen. Das gilt natürlich nicht für alle Betriebe gleichermaßen.

Was wünschen Sie sich von der Politik?

Jetzt wäre die Zeit für unkomplizierte, branchenspezifische Unterstützung, um den kleinen und mittelständischen Unternehmen bei den enormen Herausforderungen wie den Umbruch zur Elektromobilität, der Digitalisierung und den sich ausweitenden Fachkräftemangel unter die Arme zu greifen. Bei diesen Themen sollte auch der Schwerpunkt für jedes Unternehmen des Kfz-Gewerbes für das neue Jahr liegen.

Glauben Sie, die Unsicherheit der Kunden hält durch die Entwicklung der Corona-Pandemie weiter an?

Die Kunden werden ihre Fahrzeuge verzögert in die Reparatur geben. Damit werden sich hier Umsatzchancen für Kfz-Betriebe auftun. Voraussetzungen hierfür sind aber, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronakrise die Wirtschaft nicht stärker als nötig einschränken.

Sehen Sie positive Aspekte in der Krise?

Die Kfz-Betriebe konnten auf die Belegschaften bauen. In den meisten Fällen konnte durch das passende Hygienekonzept und die bereitwillige, zuverlässige Zusammenarbeit der Mitarbeiter ein reibungsloser Workflow organisiert werden.

Wie sehen Sie die drastische Verteuerung der Energiekosten und der Kraftstoffpreise?

Die bereiten uns Sorgen und führen zwangsläufig zu geringeren Fahrleistungen. Das wird die herabgesetzte Anzahl an Werkstattbesuchen auch in 2022 bestätigen. Eine Forderung an die neue Bundesregierung ist es deshalb, dass die individuelle Mobilität mit dem Auto weder eingeschränkt noch in dem angesetzten Umfang verteuert werden dürfen. Viele sind auf das Auto angewiesen und auch das Transportwesen muss die entstandenen Mehrkosten bewältigen.

Stichwort Elektromobilität, was fordern Sie hier von der Politik?

Es ist notwendig, die Förderung von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben vorausschauend, transparent und für die Kunden auf Jahre verlässlich zu gestalten. Dazu sollten weiterhin auch Plug-in-Hybride (Fahrzeuge, deren Akku über den Verbrennungsmotor und über Strom geladen werden können, Anm. d. Red.) als Einstieg in die Elektromobilität gehören.

Wie realistisch ist eine rein elektrische Mobilität?

Auf nationaler und europäischer Ebene müssten Rahmenbedingungen für den Einsatz von synthetischen Kraftstoffen geschaffen werden, um die Bestandsfahrzeuge auch weiterhin umweltfreundlich betreiben zu können. Außerdem muss der Wettstreit um umweltfreundliche Technologien offen geführt und gleichermaßen gefördert werden. Ich bin davon überzeugt, dass die Entwicklung hin zu einer rein elektrischen Mobilität in der Realität kaum möglich sein wird. Der Nutzung entsprechend müssen alternative Antriebe oder Kraftstoffe gefunden werden, die infrastrukturell abgebildet werden können.

Wie sehen Sie die Entwicklung im Jahr 2022?

Das gleicht einem Blick in die Glaskugel. Wenn es keinen neuen Lockdown gibt und sich die Verfügbarkeit der Neuwagen und jungen Gebrauchten wieder normalisiert, dann sollten wir die Talsohle hinter uns lassen und wieder Wachstum in unserer Branche erleben.

Von Jana Franke