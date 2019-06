Dassow

Klein. Eng. Unattraktiv. Dassows Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) hat nur diese drei Worte für den ehemaligen Norma in der Stadt. Im März ist er abgerissen worden, der Baubeginn für den Neubau war einen Monat später. Nun weht die Richtkrone über der Filiale. Am 26. August soll sie eröffnet werden. Die Dassower können diesen Tag kaum erwarten.

Den Richtspruch hielt Rayk-Robert Wendland. Mit auf dem Dach: sein Kollege Stefan Große. Quelle: JANA FRANKE

Auf 465 Quadratmeter Verkaufsfläche konnten sie in der Vergangenheit einkaufen. Die erhöht sich nun auf 1000 Quadratmeter. Hinzu kommt eine angrenzende Filiale der Klützer Landschlachterei und eine Filiale der Bäckerei Freytag in einem Nebengebäude mit Terrasse. Das Außengelände bietet Platz für 65 Autos.

„Alle ehemaligen Mitarbeiter werden hier wieder beschäftigt“, erläutert Bereichsleiter Maik Sofke. Fünf weitere kommen hinzu. Marlies Ehlers löst die ehemalige Filialleiterin ab, die das Rentenalter erreicht hat. „Ich bin gespannt auf die neue Zeit“, verrät sie.

Die neue Zeit kann auch Mitarbeiterin Susanne Urban aus Dassow kaum erwarten. Sie gehört zu dem Stammpersonal, das in der alten Filiale arbeitete. „Ein Termin für die Eröffnung ist in Sicht. Ich freue mich und schaue regelmäßig am Rohbau vorbei, um meinen Kollegen Fotos vom Baufortschritt zu schicken“, sagt die 37-Jährige, die in der Bauphase in einer Filiale in Gägelow arbeitet.

Die Öffnungszeiten werden nach Aussage von Birte Martens, Leiterin Entwicklung, an die Zeiten des Penny-Marktes im Ort angepasst: 7 bis 21 Uhr.

Jana Franke