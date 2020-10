Norma-Markt in Grevesmühlen feiert Richtfest

Grevesmühlen

Bei strömendem Regen musste Zimmermann Michael Hoffmann von der Weko Bau Parchim sein Richtsprüchlein aufsagen. Das hielt ihn nicht davon ab, die Zeremonie so abzuhalten, wie es richtig ist und den Norma-Neubau an der Klützer Straße in Grevesmühlen auch mit dem Zerschmettern seines Schnapsglases zu segnen. „Es ist längst nicht mehr auf allen Baustellen üblich, Richtfeste abzuhalten“, sagte einer seiner Kollegen, der der Zeremonie von unten zusah.

Eröffnung am 23. November

Für die Norma-Stiftung, die die Norma-Märkte betreibt, sagt Matthias Heiden, Leiter der Abteilung Entwicklung für die Ostsee-Region im Unternehmen, sei das gar keine Frage. „Wir wollen uns bei den Bauarbeitern, bei allen Gewerken, die an diesem Neubau mitgearbeitet haben und den Bau bald zum Abschluss bringen, bedanken. Und uns gemeinsam mit dem Team, das den Markt betreibt, auf die baldige Neueröffnung freuen.“

Dass bis zur Eröffnung noch einiges zu tun ist, war im Inneren des Marktes ersichtlich. Doch Heiden war – ebenso wie Bereichsleiterin Inken Zander, unter deren Verantwortung auch der Grevesmühlener Norma-Markt an der Klützer Straße in Grevesmühlen läuft, – zuversichtlich, dass das geplante Eröffnungsdatum, der 23. November, gehalten wird.

Richtfest im strömenden Regen. Der Norma-Neubau in Grevesmühlen hat Richtfest gefeiert. Handwerker und das Team des Marktes, sowie Bereichs- und Entwicklungsleitung der Norma-Stiftung feierten am 8. Oktober zusammen. Eröffnet werden soll am 23. November. Quelle: Annett Meinke

Dass viele Grevesmühlener Norma-Kunden bereits sehnsüchtig auf die Neueröffnung warten, erzählten die Verkäuferinnen des Marktes, die gemeinsam mit ihrem Marktleiter Mark Meier ebenfalls zum Richtfest erschienen waren. Weniger als zehn Jahre ist keine von ihnen mit dabei.

Kunden sind Verkäufern gefolgt

Seit der Schließung des alten Norma-Marktes am 1. Juni, der an derselben Stelle stand, arbeiteten sie in anderen Norma-Märkten der Region, in Dassow oder Wismar. „Manche unserer Kunden sind uns dorthin gefolgt“, erzählt Kerstin Bendiks. „Doch sie wollen alle wieder zu uns kommen, fragen schon ungeduldig, wann es endlich so weit ist.“

Das Team von Norma in Grevesmühlen freut sich auf die Neueröffnung des Marktes am 23. November: Mark Meier, Marktleiter (v.l.), Silke Tretow-Frahm, Silke Hasler, Marina Gerhahn, Anica Rathke, Kerstin Bendiks und Bereichsleiterin Inken Zander. Quelle: Annett Meinke

Von 500 auf 1000 Quadratmeter

Auch Bereichsleiterin Inka Zander macht sich keine Sorgen, dass die Kunden wegbleiben könnten. Die Verkaufsfläche des Grevesmühlener Norma-Marktes wurde von zuvor 500 auf 1000 Quadratmeter, also auf das Doppelte, erhöht. „Es wird heller, freundlicher, weitläufiger, übersichtlicher und damit das Einkaufen noch angenehmer.“

Das Sortiment bleibe das Bekannte, auf Regionalität in manchen Sortimenten setze Norma bereits länger. Die Nähe zu Marktkauf gleich nebenan habe sich auch immer bewährt. „Wir sind ein Discounter, bieten vieles günstiger an, haben dafür aber nicht alles im Sortiment. Die beiden Märkte ergänzen sich“, meinte Zander.

Mit einem ordentlichen Mittagessen und Kuchen von der Bäckerei Freytag aus Grevesmühlen für Bauarbeiter und Norma-Mitarbeiter wurde des Richtfests des Norma-Neubaus an der Klützer Straße beschlossen. Quelle: Annett Meinke

Grevesmühlener Bäckerei Freytag mit Café im Markt

Eine der wichtigsten Neuerungen in dem komplett neu gebauten Gebäude – der alte Markt, samt Parkplatz, wurde komplett abgerissen und entsorgt – ist, dass die Bäckerei Freytag im Markt ein Café eröffnen wird. Auch in Dassower Norma-Markt befindet sich ein Café der Grevesmühlener Bäckerei. Es wird auch einen extra Raum für die Abgabe von Pfandflaschen geben, erklärte Zander.

Kunden, denen Nachhaltigkeit wichtig ist, wird es außerdem freuen zu hören, dass der Markt mit der Abwärme der Kühlanlage geheizt wird. „Wir wollen im Unternehmen unsere CO2 Bilanz immer weiter verbessern“, erklärte Entwicklungsleiter Heiden. Auch deshalb sei ein Neubau wichtig gewesen, um neuen technischen Standards zu genügen.

Was die Besucher am Tag der Eröffnung, dem 23. November, im neuen Norma-Markt erwartet, verrät Bereichsleiterin Inka Zander: „Abhängig von der Corona-Situation, die zu beachten sein wird, wird es in jedem Fall für jeden unserer ersten Besucher zur Begrüßung eine Rose geben und eine Tombola wird stattfinden.“

Von Annett Meinke