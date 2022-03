Grevesmühlen/Wismar/Schwerin

Aufgrund einer Störung war am Freitagmorgen der Notruf 112 in ganz Westmecklenburg für eine Stunde ausgefallen. Kurz nach 9 Uhr konnte die Störung behoben werden. Vorsorglich waren alle Feuerwehren in Nordwestmecklenburg, Ludwigslust-Parchim und Schwerin alarmiert worden.

Von OZ