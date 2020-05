Nur mobiler Kontakt: Boltenhagens Jugend seit fast einem Jahr ohne Club

Boltenhagen

Die Jugendlichen im Ostseebad Boltenhagen haben seit fast einem Jahr keine feste Anlaufstelle. Im Mai 2019 wurde mit dem Umbau des Hortgebäudes hinter der Schule begonnen, in dessen Keller sich der Jugendclub befand. Seit Clubleiter Christoph Bräunig aus den Räumen auszog, versucht er, mobil Kontakt zu den Mädchen und Jungen zu halten. Ein Büro hat er momentan auf der Sport- und Freizeitanlage.

Selbst ohne die Corona-Krise hätten Bräunig und etwa 30 Mädchen und Jungen bis zu diesem Frühjahr auf ihren „Übergangsclub“ warten müssen. Hinter dem Hortgebäude wurden Container aufgestellt, die für die Jugendarbeit genutzt werden sollen. Als sie geliefert wurden, war der Boden so aufgeweicht, dass es lange dauerte, bis ein Weg zum Container gebaut werden konnte. Jetzt ist alles fertig gebaut, aber der Jugendclub muss wegen Corona geschlossen bleiben.

Jugendliche warten seit Juni 2019

„Die Kids würden schon seit letztem Juni gerne wiederkommen“, sagt Christoph Bräunig. „Aber ich halte Kontakt zu ihnen. Anfangs konnten sie ja zur Sportanlage kommen, jetzt schreibe ich mit ihnen Mails oder telefoniere“, sagt der Jugendclubleiter, dessen Telefonnummer und Mailadresse bei den Jugendlichen bekannt ist. So kann er den Älteren auch online zum Beispiel bei Bewerbungen helfen. Aber den Jugendlichen fehlt ein Treffpunkt, wo sie sich mit anderen austauschen und entspannen können.

Neutraler Treffpunkt fehlt

Christoph Bräunig leitet den Jugendclub in Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

„Die meisten haben einen ziemlich vollen Terminplan und wollen dann eigentlich im Club chillen“, sagt Bräunig, der 2016 etwas Zeit benötigte, die Jugendlichen wieder in den Club zu holen und. Er nutzt die Zeit jetzt auch, um Programme für die Zukunft zu überlegen. „Ich würde gerne eine Schrauberwerkstatt aufbauen“, sagt er. Darin könnten dann Mädchen und Jungen selbst erst an Fahrrädern, ältere auch an Mopeds schrauben und sie reparieren.

Hygieneregeln bieten neues Problem

Auch mit der Einrichtung des Clubraums im Container beschäftigt sich Christoph Bräunig jetzt in seinem Homeoffice. „Das ist mit 25 Quadratmetern recht klein“, sagt er. Mit Blick auf eine „neue Normalität“ von der manche Politiker sprechen, muss er zum Beispiel überlegen, ob Abstände von eineinhalb bis zwei Metern zwischen den Jugendlichen eingehalten werden müssen, wenn der Club irgendwann öffnen darf.

Jugendclub seit 2003 2003 wurde der Jugendclub im Unter­geschoss des heutigen Hortgebäudes an der Grundschule in Boltenhagen eröffnet. Dafür wurden damals für etwa 250 000 Euro die ehemalige Schulküche, der Kohlenkeller und der Heizungsraum für den Jugendclub umgebaut. Träger war der Verein „Europäische Zukunftsregion Klützer Winkel“. Nachdem der Trägerverein 2010 insolvent war und der Jugendclub länger leer stand, sollte die Jugendarbeit 2014 von der Awo weitergeführt werden. Allerdings mussten die Räume dann wegen Schimmelbefall renoviert werden. 2015 übernahm das DRK die Trägerschaft für den Jugendclub. 2016 wurde Christoph Bräunig als Jugendclubleiter eingestellt. Im Mai 2019 musste der Jugendclub wegen Bauarbeiten am Hortgebäude ausziehen. Seitdem konnte keine Clubarbeit mehr stattfinden. Im Frühjahr 2020 fertiggestellte Container können wegen der Corona-Krise nicht eröffnet werden.

Komplizierte Planungen

„Wie viele darf ich dann reinlassen? Wie entscheide ich, wer dann draußen bleiben muss?“, nennt Bräunig aufkommende Fragen speziell im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Er plant jetzt in unterschiedliche Richtungen. Doch auch außerhalb eines Jugendclubs halten sich die Möglichkeiten zur Unterhaltung in Grenzen.

Clubleiter trifft Jugendliche draußen

Wie Spielplätze müssen auch Einrichtungen wie der Kletterpark geschlossen bleiben. Schwimmbäder sind geschlossen. Lediglich Zoos und Tierparks könnten besucht werden. Allerdings müssten dazu auch Regelungen zum Treffen von Gruppen gelockert werden. Einzeln und auf Abstand kann sich der Jugendclubleiter nur im Ort mit den Mädchen und Jungen unterhalten, wenn er sie zum Beispiel auf der Straße trifft.

Pläne für altes Feuerwehrhaus

So wird die Jugendarbeit in Boltenhagen auch weiter schwierig bleiben. Angedacht ist schon seit einigen Jahren, dass im alten Feuerwehrhaus am Dünenweg Räume sowohl für die Jugendlichen als auch für einen Treffpunkt der Senioren ausgebaut werden könnten. Doch dazu müssen Pläne gemacht werden, was viel Arbeit und Investitionen der Gemeinde mit sich bringt.

Von Malte Behnk