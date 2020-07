Nur noch eine Woche: So soll der Schulstart in Grevesmühlen laufen

Grevesmühlen

Der Schulstart in wenigen Tagen soll in Grevesmühlen für Schüler und Lehrer so sicher wir möglich anlaufen. Wie Ralf Bendiks, stellvertretender Schulleiter der Fritz-Reuter-Grundschule betont, sollen ab Montag die Klassen auch wieder als solche mit dem Unterricht beginnen.

Ralf Bendiks, stellvertretender Schulleiter der Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen: „Wir haben mehrere Szenarien vorbereitet. Unter der Maßgabe, dass bis Montag nichts passiert, starten die Teams, also die Klassen, mit einem fast normalen Unterricht.“ Quelle: GVM

„Wir haben mehrere Szenarien vorbereitet, unter der Maßgabe, dass bis Montag nichts passiert, starten die Teams, also die Klasse mit einem fast normalen Unterricht.“ Sämtliche Lehrer seien im Einsatz. Sportunterricht – wenn auch in reduziertem Umfang – ist wieder möglich. Auch die Stundenzahl sei nur minimal reduziert worden.

„Wir haben Augenmerk darauf gelegt, dass der Kontakt zwischen Lehrern und Schülern so gering wie möglich gehalten wird. Wie genau alles ablaufen wird, werden wir ab Montag sehen, aber wir sind auf alles vorbereitet.“ Die Einschulung am Sonnabend wird auch aufgrund von Corona anders ablaufen als gewohnt. Eine feierliche Zeremonie in der Sporthalle wird es zwar geben, aber getrennt für alle drei ersten Klassen, gemeinsame Klassenfotos sind passé.

Mund-und-Nasen-Schutz in den Treppenhäusern

Martina Olbrisch (58), seit 2001 Leiterin der Grundschule "Am Ploggensee" in Grevesmühlen. Quelle: GVM

Ähnlich wird auch der Betrieb an der Grundschule am Ploggensee starten. Schulleiterin Martina Olbrisch betont, dass sich Schüler und Lehrer an die Rahmenbedingungen des aktuellen Hygieneplanes halten werden, während der Schulbetrieb wieder anlaufe.

Das heißt Mund-und-Nasen-Schutz in den Treppenhäusern, ansonsten gibt es wieder normalen Unterricht, vier Stunden für die Klassenstufen 1 bis 3, fünf Stunden für die vierten Klassen, der Sportunterricht findet im Freien statt. „Wir tun alles dafür, dass die Schule wieder regulären Unterricht im Rahmen der Einschränkungen anbieten kann.“

Sechs Stunden an der Wasserturmschule

Brundhilde Hallmann leitet die Regionalschule am Wasserturm in Grevesmühlen. Quelle: Archiv

„Wir versuchen, den Unterricht so normal wie möglich zu gestalten“, sagt Brunhilde Hallmann, Schulleiterin der Regionalschule am Wasserturm in Grevesmühlen. 472 Schüler der Klassen 5 bis 10 starten dort am Montag. Sechs Stunden regulärer Unterricht im Klassenverband sind eingeplant. „Allerdings beginnen die Klassenstufen um jeweils 15 Minuten versetzt, damit nicht alle gleichzeitig auf dem Schulhof sind“, so die Schulleiterin. Wann welche Klassenstufe am Montag startet, wird auf der Homepage der Schule veröffentlicht.

Im Schulgebäude müssen die Schüler Mund-und-Nasen-Schutz tragen, in den Klassenräumen brauchen sie das nicht, auch die Abstandsregel gilt im Unterricht nicht. Auch Mittagessen wird angeboten, gegessen wird in den Klassenräumen, die Mahlzeiten werden samt Besteck dorthin geliefert. Auch Sportunterricht wird es wieder geben. „Wir haben unser Konzept dem Hygieneplan angepasst, der Unterricht soll soweit möglich normal ablaufen, aber wir dürfen dabei nicht vergessen, das Virus ist immer noch da“, betont Brunhilde Hallmann.

Gymnasium startet mit einer Infoveranstaltung am Montag

Schulleiterin GAT Andrea Großmann Quelle: Annett Meinke

Der Schulbetrieb am Grevesmühlener Gymnasium beginnt am Montag mit einer Infoveranstaltung im Foyer der Schule. Ziel ist es, die Schule unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygienevorschriften wieder normal anlaufen zu lassen. Vier siebte Klassen werden zum Wochenbeginn eingeschult.

„Die Klassen werden in einen normalen Unterricht starten“, sagt Schulleiterin Andrea Großmann, die derzeit mit ihrem Team die Umsetzung der Verordnung bespricht. „Die inzwischen 81. Verordnung kam am Freitagmittag, viel Zeit bleibt uns nicht mehr, um darauf zu reagieren. Aber auch das werden wir hinbekommen.“ Auf jeden Fall gelten innerhalb des Schulgebäudes und auf dem gesamten Schulgelände die aktuellen Hygienevorschriften.

Das sind die Regeln für MV Als erstes Bundesland startet MV ins neue Schuljahr – das erste volle in Corona-Zeiten. Klar ist: An den Schulen und Horten gibt es ab dem 3. August wieder einen verlässlichen Regelbetrieb. Präsenzunterricht findet in festen Klassen oder Kursen statt, heißt es aus dem Bildungsministerium. In den Klassenzimmern muss weder auf Mindestabstand geachtet noch Maske getragen werden. Die Gruppen sollen sich außerhalb des Klassenraums möglichst nicht begegnen. Tritt an einer Schule eine Corona-Infektion auf, müssen nicht gleich wieder alle Schulen schließen. Stattdessen wolle man mit Augenmaß reagieren. „Auch muss im Einzelfall nicht immer eine gesamte Schule geschlossen werden, wenn in einem festen Klassenverband eine Infektion erfolgt ist“, sagt Ministeriumssprecher Henning Lipski. Um die Hygienevorschriften und vor allem das ausreichende Lüften gewährleisten zu können, dürften die Stunden bei Bedarf auf 40 beziehungsweise 80 Minuten reduziert werden. Die generelle Anzahl der Unterrichtsstunden müsse allerdings eingehalten werden. Wo nötig, kann der Präsenzbetrieb durch Distanzunterricht ergänzt werden. Für die Lehrkräfte werden regelmäßige Online-Fortbildungen angeboten. Außerdem können Schulen in MV digitale Endgeräte für ihre Schüler anschaffen. Das Land stockt den zehn Millionen Euro schweren Digitalpakt des Bundes dafür um eine Million Euro auf. Was die Fächer betrifft, gibt es keine Einschränkungen. „Auch Sport- und Schwimmunterricht soll unter Einhaltung der Hygienevorschriften erteilt werden. Ebenso Musik und der Religionsunterricht“, sagt Sprecher Lipski. Schüler müssen zunächst an einer sogenannten Lernstandserhebung teilnehmen. Mit diesen Tests soll der Wissensstand der Schüler erfasst werden. Darauf soll die weitere Unterrichtsplanung aufbauen. „Alle geplanten Klassenfahrten innerhalb des Landes sowie in der Bundesrepublik Deutschland sind mit konstanten Gruppen unter Einhaltung des Hygieneplanes und der Vorgaben am Zielort möglich“, erklärt der Ministeriumssprecher. Die Schulen dürften dabei selbst entscheiden, sollten aber die Eltern frühzeitig einbeziehen. Stornierungen sind möglich – anfallende Kosten würden vom Land getragen.

Von Michael Prochnow