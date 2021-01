Nur sieben neue Corona-Fälle in NWM am Wochenende: 3000 Menschen im Kreis schon geimpft

Wismar

Das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg hat am Wochenende „nur“ sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – davon fünf am Sonnabend und zwei am Sonntag. 145 Menschen sind im Nordwestkreis aktuell als infiziert in Quarantäne, inklusive Kontaktpersonen sind es 730.

Die Inzidenz in Nordwestmecklenburg bleibt damit unter 60 bei 58,5 – in den vergangenen sieben Tagen hatte Nordwestmecklenburg 92 gemeldete Neuinfektionen.

In den anderen Landkreisen habe sich die Lage ein wenig gewandelt: Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte sinkt trotz 15 neuer Fälle unter die 200er-Grenze auf 194,1. Im Gegenzug steigt in Vorpommern-Greifswald wegen 69 neuer Fälle die Inzidenz um 25 Punkte auf 200,3. Der Landesdurchschnitt steigt leicht an auf 121,4.

3000 Menschen im Kreis sind schon geimpft

In den vergangenen drei Wochen konnten laut Kreisverwaltung die rund 3000 zur Verfügung stehenden Impfdosen durch mobile von Hausärzten geführte Teams in Alten- und Pflegeheimen verabreicht werden. Ab Montag beginnen die Zweitimpfungen bei Personen, die in der ersten Impfwoche kurz vor Jahreswechsel ihre erste Dosis erhalten haben.

