Nur vier neue Corona-Fälle am Sonnabend

Immer weniger Corona-Fälle in Nordwestmecklenburg: Dem Gesundheitsamt wurden am Sonnabend nur vier neue Infektionen bekannt. Am Freitag waren es sechs, am Donnerstag elf. Derzeit befinden sich nach Angaben der Kreisverwaltung 114 Erkrankte mit einer Covid-19-Infektion in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt erläuterte am späten Sonnabend: „Die Gesamtzahl der Personen in Quarantäne sank heute um mehr als 100 auf 634.“ Ein neuer Fall stammt aus der bereits isolierten Pflegeeinrichtung in Boltenhagen. „Über die anderen gibt es heute keine Besonderheiten zu berichten“, teilte die Verwaltung mit. Auch neue Fälle der schneller übertragbaren Virusmutation B.1.1.7 wurden dem Gesundheitsamt nicht gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg ist unter 50 auf 43,9 gesunken. Noch darunter liegen Vorpommern-Rügen mit 40,5 und die Hansestadt Rostock mit 35,9.

