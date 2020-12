Rostock

Er ist nur 32 Zentimeter lang. Und doch ist dieser farbenprächtige Seeskorpion ein Hingucker. Das 390 Gramm schwere Exemplar hatte Stefan Heuer (38) am 31. Oktober in der Ostsee vor Kühlungsborn am Haken. Der gelernte Zimmerer wollte eigentlich Dorsche fangen. Doch der kleine Räuber mit dem bulligen Kopf „sammelte“ den braunen Gummifisch kurz über Grund in zehn Metern Tiefe ein. Der fresslustige Schönling gehört zu den vielen beachtlichen Fängen der Hobbyangler bei der OZ-Gemeinschaftsaktion „ Fisch des Jahres 2020“.

Petrijünger hoffen auf Meerforellen

Seit mehr als zehn Jahren wird diese Aktion von der OSTSEE-ZEITUNG, dem Landesanglerverband (LAV) und den Angeljoe-Märkten im Nordosten durchgeführt. Und der aktuelle Jahrgang hat es in sich. Das zeigt ein Blick auf die aktuelle Tabelle. Sie weist bislang Spitzenfänge in 38 Kategorien auf. Mehr als 200 Einsendungen gingen bereits ein.

Kerstin Bockholdt und Olaf Bernstein haben am 2. Juli diesen Superwels aus der Warnow geholt. Der Raubfisch wog 89 Kilogramm und war 2,53 Meter lang. Quelle: Privat

Die verbleibenden Tage bis zum Jahresende versprechen einen interessanten Endspurt. Denn nicht nur Stefan Heuer kann den 15. Dezember kaum erwarten. Dann nämlich dürfen die Petrijünger in den Ostsee-Bereichen vor der Küste von MV wieder Meerforellen und Lachse angeln. „Es beginnt für mich das anglerische Highlight des Jahres“, betont der Mecklenburger.

Erfolg mit modifizierter Barsch-Hegene

Für Denny Matlock war indes der 2. Oktober an der Elbe bei Dömitz ( Ludwigslust-Parchim) ein Supertag. Seine Grundmontage mit Köderfisch gefiel einem 60 Zentimeter langen und 3,1 Kilo schweren Aland. Der Ludwigsluster war über seinen Fang happy.

Der Ludwigsluster Denny Matlock freute sich über diesen 60 Zentimeter langen Aland. Er fing ihn in der Elbe bei Dömitz. Quelle: Privat

Einen Barsch der 50er Klasse holte André Borries aus dem Schweriner Außensee. „Ich habe eine sogenannte Barsch-Hegene modifiziert“, sagt der Straßenbauer aus Hundorf ( Nordwestmecklenburg). Neben einem 28-Gramm-Pilker wählte Borries für dieses System mit mehreren Anbissstellen als Kunstköder auch weiße Gummifische.

„Schlägt der Pilker auf dem Grund auf, gilt es, die Köder gefühlvoll zu führen. Dazu braucht es neben Erfahrung auch eine fein abgestimmte Pilkrute“, erklärt der Petrijünger. Seit Kindesbeinen frönt er dem Angelhobby. „45er Barsche hatte ich schon einige, aber einen solchen Brocken noch nie im Boot“, so der glückliche Fänger. Die Filets werden leicht paniert und gut gewürzt. Ein Genuss. „Barsch ist für mich ein Edelfisch“, betont der Hundorfer.

Diesen 52 Zentimeter langen und 1,8 Kilo schweren Barsch fing André Borries am 25. Oktober im Schweriner Außensee. Quelle: Privat

Artenvielfalt ist beeindruckend

„Das ist ein Prachtexemplar. Dieser Barsch gehört ganz klar zu den Top-Meldungen der diesjährigen Aktion“, verdeutlicht Mario Voigt-Haden. Der 53-Jährige aus Dorf Mecklenburg ( Nordwestmecklenburg) ist beim Landesanglerverband (LAV) für die Bereiche Umwelt, Natur und Artenschutz zuständig. Er hat selbst schon manche dieser Räuber, die knapp an die 50er Marke reichten, überlistet.

Ein seltener Fang: Diesen 38 Zentimeter langen Glattbutt holte Stefan Uckert am 4. Oktober aus der Ostsee vor Rerik. Der 700 Gramm schwere Fisch schnappte sich den Wattwurm-Köder in 9,50 Metern Tiefe. Quelle: Privat

Mit Blick auf die aktuelle Ergebnisliste hebt Voigt-Haden die sich erneut darbietende Artenvielfalt hervor. Gründe seien die zunehmend sauberer werdenden Gewässer und der Klimawandel. Neben Köhlern würden vermehrt auch Wolfsbarsche und Seezungen angelandet. Zu den ganz besonderen Fängen des Jahres 2020 zählt der Experte den 2,53 Meter langen Wels, mit dem Olaf Bernstein in der Warnow kämpfte, den seltenen Glattbutt und die vor Kühlungsborn gefangene 84 Zentimeter lange Meerforelle.

Viele Wiedereinsteiger an den Gewässern

„Es war auch wirtschaftlich ein Top-Angeljahr. Und die Fangergebnisse sprechen für sich“, erklärt Jonas F. Müller (43). Den Zuwachs in der Anglerschaft beziffert er aufgrund der Corona-Einschränkungen auf mehr als 20 Prozent. Darunter seien viele Wiedereinsteiger, erläutert der Geschäftsführer von insgesamt 14 Angeljoe-Standorten bundesweit und in Holland. In den nächsten Tagen sieht Müller noch gute Chancen, dass die Hobbyangler große Plattfische, Seelachse sowie stattliche Meerforellen und Lachse anlanden.

Von Volker Penne