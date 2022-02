Rostock

Die OZ-Dönertest ist nun in der ganz heißen Phase: Seit einer Woche sucht die OSTSEE-ZEITUNG den besten Dönerladen in ganz Mecklenburg-Vorpommern. In wenigen Tagen endet die Finalrunde – und die OZ kürt den Laden mit dem leckersten Döner des Landes.

In dieser ersten Runde des Dönertests der OZ haben bereits über 6700 Leserinnen und Leser über den besten Döner in ihrer Region abgestimmt. Die elf Sieger haben es in die Finalrunde geschafft.

Diese Dönerläden haben die Nase vorn

Bisher haben 2017 Leserinnen und Leser bei der Finalrunde des OZ-Dönertests abgestimmt. Die meisten Stimmen gingen an Pamukkale Döner und Grillhaus in Rostock. Fast ein Fünftel der Leserinnen und Leser (17,4 Prozent) finden, dass der Döner hier am besten schmeckt. Inhaber Mehmet Bagatarhan betreibt seit 1998 den Laden in Schmarl. Unterstützt wird er von Claudia Harms, wenn hier täglich zwischen 200 und 300 Gäste ihren Döner holen.

Das Orient Grillhaus am Lidl Parkplatz in Wolgast belegt derzeit den zweiten Platz. Für das Grillhaus stimmten bisher 14,1 Prozent der Döner-Fans. Inhaber Halil Öztürk ist seit 2005 in Wolgast ansässig. Zusammen mit zwei seiner Söhne, seinem Neffen und einem weiteren Angestellten bereitet er vom späten Vormittag bis abends 21 Uhr die Döner zu. In Kürze wird er einen weiteren Laden in Wolgast eröffnen.

Zum Imbiss Eck in Grimmen schafft des derzeit mit 13,3 Prozent der Stimmen auf den dritten Platz. Betreiber Jens Henschel hat beim vergangenen Dönertest im Jahr 2019 den Landestitel geholt – jetzt ist er als Sieger der Lokalrunde Grimmen wieder im Finale. Ob er den Titel verteidigt, können Sie noch bis zum 4. Februar entscheiden.

Nur ganz knapp dahinter liegt mit 13,2 Prozent der Leserstimmen der Khan Imbiss in Klütz. Seit 17 Jahren betreiben Karwan Mohammed Saleh und seine Familie den Dönerimbiss. Beliebt sind ihre Döner in der ganzen Region Grevesmühlen – daher konnten sie auch den Vorentscheid des OZ-Dönertest für sich entscheiden.

