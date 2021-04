Grevesmühlen

90 Minuten stellten sich am Montag die vier Bewerber um das Landratsamt in Nordwestmecklenburg den Fragen der beiden Moderatoren. Amtsinhaberin Kerstin Weiss (SPD) tritt am 25. April gegen die Herausforderer Tino Schomann (CDU), Jörg Bendiks (Die Linke) und Timon Wilke (Piraten) an. Das Forum wurde am Montag live und kostenfrei übertragen. Zahlreiche Zuschauer verfolgten im Netz die Debatte und erfuhren nicht nur etwas über die politischen Ziele und Hintergründe der Kandidaten, sondern auch einiges aus dem persönlichen und privaten Bereich.

Dass bei dem Forum weder die Kandidaten noch die Moderatoren Masken tragen, hat einen einfachen Grund: Alle Teilnehmer wurden unmittelbar vor der Veranstaltung auf Corona getestet. Einen Grund gibt auch für die anfänglichen technischen Probleme und die Tatsache, dass der Livestream geteilt werden musste und es eine kurze Pause gab: Die Datenleitungen haben nicht gleich mitgespielt. Wer sich das Forum noch einmal anschauen möchte, findet hier die Links dazu. Den zweiten Teil gibt es hier.

Das OZ-Forum im Rathaussaal der Stadt Grevesmühlen am 12. April, der technische Aufwand für eine Liveübertragung ist erheblich. Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow