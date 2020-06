Grevesmühlen

Die OSTSEE-ZEITUNG in Grevesmühlen stellt sich neu auf. In den kommenden Tagen bezieht die Lokalredaktion die neuen Räume in der Wismarschen Straße 2 über der Rossmann-Filiale. Aus diesem Anlass starten wir einige Aktionen, unter anderem verlosen wir ein iPad.

Wissen Sie’s?

Dafür müssen Sie nur ein paar knifflige Fragen beantworten. Zum Beispiel: Wie lang wird die neue Dünenpromenade in Boltenhagen? Oder wie viele Einwohner hatte Grevesmühlen 1990? Und warum ist A 20 zwischen Schönberg und Grevesmühlen „berühmt“? Hier geht es zum Grevesmühlen-Quiz.

Anzeige

Ihre Meinung ist gefragt

Außerdem wollen wir Ihre Meinung zu wichtigen Themen in der Region Grevesmühlen wissen, etwa: Was halten Sie davon, dass Boltenhagen noch mehr Ferienbetten bekommt? Und haben die kleinen Geschäfte in der Grevesmühlener Innenstadt eine Chance gegen die Discounter und Supermärkte auf der grünen Wiese? Wir sind gespannt auf Ihre Antworten. Hier geht’s zur Online-Umfrage.

Weitere OZ+ Artikel

OZ-Talk im Internet

Am kommenden Mittwoch, 17. Juni, ist die OZ live im Internet zu erleben. Dann interviewen OZ-Chefredakteur Andreas Ebel und Lokalchef Michael Prochnow interessante Gäste. Ab 15.30 Uhr werden die Talkrunden auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG übertragen. Den genauen Ablauf der Veranstaltung und wer die Gesprächspartner sind, verraten wir Ihnen am Sonnabend.

Lesen Sie auch

Von Michael Prochnow