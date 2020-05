OZ-Kolumne aus Grevesmühlen: Warum Männer am Grill stehen

Grevesmühlen

Allein der Gedanke macht hungrig. Wenn wir irgendwann wieder mit den Jungs am Grill stehen, ein Bier in der Hand, Steak auf dem Rost und Mundschutz in der Tasche. Ok, das wird noch eine Weile dauern. Aber Träumen ist ja erlaubt.

Einfach mal wieder mit den Freunden am Grill stehen, dummes Zeug quatschen ohne das Wort „Corona“ zu benutzen. Mehr braucht es nicht. „Vergesst es!“, meldete sich plötzlich die Chefin des Hauses zu Wort, die meine Zukunftsvisionen wie eine Seifenblase zerplatzen ließ.

Anzeige

Unterschiedliche Vorstellungen

„Jedesmal verkriecht ihr euch an den Grill und bleibt den ganzen Abend dort sitzen. Das fällt aus. Wenn wir Freunde einladen, dann sitzen wir alle zusammen.“ Diskutieren ist in solchen Fällen ganz schlecht. Weil der Sieger, beziehungsweise die Siegerin, von vornherein feststeht.

Weitere OZ+ Artikel

Leider haben die Frauen, was Treffen im Freundeskreis anbetrifft, andere Vorstellungen als wir Jungs. Wir könnten auch stundenlang auf ner Bierkiste in der Garage sitzen. Die Frauen möchten stattdessen dekorierte Tische, Getränke aus Gläsern und Servietten zum Grillen. Inzwischen würde ich auch das akzeptieren. Hauptsache Corona ist bald vorbei.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Mehr zum Thema:

Von Michael Prochnow