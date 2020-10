Die Art der Abstraktion und die Farbwahl im Werk von Matthias Bargholz sind wie sein Fingerabdruck: wiedererkennbar. Der Künstler aus der Schaalsee-Region ist beinahe „arteriell“ mit der Natur und ihrer Mythologie verbunden. Das Figürliche schließt er dabei in seine expressiven Arbeiten mit ein.

Matthias Bargholz in seinem Atelier in Drönnewitz-Wittendörp unweit des Schaalsees. Im Hintergrund ein riesiger Olivenbaum in typischer „Bargholz-Handschrift“. Quelle: Thomas Häntzschel / nordlicht